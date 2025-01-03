MTV’de ilk taksit ödemeleri başladı! Son tarih 31 Ocak

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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 31 Ocak’a kadar sürecek birinci taksit ödeme dönemi başladı.

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ilk taksidin son ödeme tarihi 31 Ocak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dijital Vergi Dairesi’nden (dijital.gib.gov.tr) MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Ödemelerinizi; Dijital Vergi Dairesi’nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerine yapabilirsiniz.”