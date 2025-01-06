2025’in ilk faiz indirimi için beklenti sürüyor! BBVA asgari ücrete vurgu yaparak ‘ilk sinyal’ mesajını verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk PPK toplantısını 23 Ocak tarihinde gerçekleştirecek. 2024’ün son toplantısında ilk faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın 2025 yılında nasıl bir haritayı takip edileceği merak ediliyor.



BBVA Research, Türkiye’nin 2025 yılındaki faiz indirimi tahmin ederken aynı zamanda Merkez Bankası’nın gevşeme döngüsünde nasıl bir hamle yapabileceğini aktardı.



ENFLASYON TAHMİNİNİ KORUDU

BBVA, 2025 yılı sonu için yüzde 26,5 enflasyon tahminini korurken ilk çeyrekte gevşemenin devam edebileceğine işaret eden yorumlarda bulundu.



GEVŞEME DEVAM EDEBİLİR

BBVA Research ekonomistleri Adem İleri, Berfin Kardaşlar ve Gül Yücel tarafından hazırlanan 3 Ocak tarihli raporda ilk çeyrekte yıllık enflasyonda iyileşmenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gevşeme döngüsüne devam etmesi için alan yaratabileceğini belirtti.



Raporda, BBVA Research ekonomistleri TL varlıkların cazibesini korumak için yeterli pozitif reel faiz oranlarını sağlayarak temkinli bir duruşun devam etmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.



ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAMMA DİKKAT ÇEKTİ

Raporda “Asgari ücrette yaşanan artışın beklentilerin altında kalması ve yönetilen fiyat ayarlamalarının bir kısmının sınırlı kalması ihtimalinden kaynaklanan son dönemdeki aşağı yönlü risklere rağmen, çıpalanmamış yüksek enflasyon beklentileri, güçlü atalet, reel faiz oranlarının beklentilerimizden daha düşük olma ihtimalinin yüksek olması ve maliye politikası desteğinin büyüklüğüne ilişkin belirsizlik yukarı yönlü riskler oluşturabilir” değerlendirmelerine yer verildi.