‘Zor günler geride kaldı’ Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararı sonrası MÜSİAD’dan açıklamalar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılını değerlendirdi, 2025 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.



MÜSİAD Ankara olarak ekonomi açısından 2025’ten umutlu olduklarını kaydeden Yılmaz, “Ekonomide zor günler geride kaldı. Güzel günlere doğru başlangıç yaptık” ifadesini kullandı.



PAZARIN HAREKETLENECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) geçen yılın sonuna doğru aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi kararının yatırımcılar açısından moral olduğunu belirten Yılmaz, “Faizlerin düşmesiyle arz-talep dengesinin yeniden sağlanacağını ve pazarın hareketleneceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle bu yıl inşaat sektöründe canlılık beklediklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:



“2024, inşaat sektörü için zor bir yıldı. Depremin inşaat sektörü üzerinde yavaşlatıcı etkisi oldu. Hızlı konut yapılması ihtiyacı, iş gücünü ve kaynakları o bölgelere yoğunlaştırdı ve dengeleri bozdu. Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunu barınma sorunu. Konut üretilememesi kiraların yükselmesine neden oldu. İnsanlar gelirlerinin büyük bir kısmını barınmaya harcamaya başladı. İnşaat yatırımlarının ve inşaat piyasasının hareketli hale gelerek konut, iş yeri, arsa gibi inşaat ürünlerinde taleplerin artacağını öngörüyoruz.”



VERİLEN DESTEKLER İÇİN KONUŞTU



KOBİ boyutundaki üretici ve ihracatçılara çalışan başına 2 bin 500 liraya kadar verilecek desteğin yatırımcı ve üretici firmalara olumlu yansıyacağına dikkati çeken Yılmaz, istihdamın da olumlu seyretmesinin yatırım ve üretimin devam ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, yüksek teknolojili yatırımların teşvik edilmeye devam edilmesinin bu alandaki yatırımları artıracağını belirterek, bunun Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolundaki hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.



Suriye’deki gelişmelere de değinen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen komşumuz Suriye’de, mevcut durum ve gelişmeleri yeni yönetim ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz. Suriye’ye gönderdiğimiz heyetlerden de aldığımız bilgiler ışığında ülkenin yeniden yapılandırılmasında ülkemiz iş insanlarına büyük görevler düşmektedir. Bizim Suriye’de yapacağımız ticaret ve yatırımlarda iç piyasamızı hareketlendirecektir.”

AA