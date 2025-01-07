BofA Merkez Bankası’nın 7 kez faiz indireceğini öngördü

Amerikalı dev banka Bank of America, Türkiye ekonomisi için kritik bir rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye ekonomisine ilişkin toparlanma süreci devam ediyor. Enflasyonda kademeli düşüş başlarken, faizde de 22 ay sonra ilk indirim gerçekleşti. Merkez Bankası aralık ayında faizi yüzde 50’den yüzde 47,50’ye düşürdü.



2025 YILINDA ENFLASYON TETİKLENEBİLİR

BofA bu gelişmelerin ardından Türkiye ekonomisi için değerlendirmede bulundu. Enflasyondaki düşüşün altını çizip asgari ücret ve yönetilebilir fiyatlardaki artışın etkisiyle 2025’in ilk çeyreğinde enflasyonda artış olabileceğini belirtti.



İLK ÇEYREK’TE TÜRKİYE’Yİ NE BEKLİYOR?

Ancak dev banka, asgari ücret artışının ve kur etkisinin bu yıl öncekilere kıyasla daha ılımlı olmasına ve iç talebin daha ılımlı bir görünüm almasına vurgu yaptı. Bu açıdan yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yılın en yüksek seviyelerinde olabileceği ancak, yılın geri kalanında düşüş eğiliminin etkili olacağı öngörüldü.

23 Ocak’ta Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir indirim daha yapabileceğini kaydederek, bu indirimin 7 kez tekrarlanacağını ve faizin yüzde 30’a düşeceğini öngördü.



DOLAR TAHMİNİNİ 3 LİRA DÜŞÜRDÜ

Yıl sonu dolar tahminini de açıklayan banka, pozitif reel faiz oranlarının yıl boyunca devam edeceğini öngördü. TL’nin reel bazda değer kaybının da buna bağlı olarak sınırlı düzeyde kalacağını belirten BofA, 2025 sonu dolar tahminini 44 TL’den 41 TL’ye düşürdü.