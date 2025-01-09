2024 yılında rekor kırdılar! EBRD’nin yatırımlarında Türkiye birinci sırada yer aldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2024 yılında yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 16,6 milyar euroya (17,1 milyar dolar) çıktığını duyurdu. Artışın nedeni olarak ise Ukrayna’daki projeler ve yeşil finansmandaki artıştan kaynaklandığı ifade edildi.



Yapılan açıklamada EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, EBRD’nin geçen yıl da Türkiye’ye en fazla yatırım yaptığını kaydetti. Türkiye’yi takip eden ülkeler ise şu şekilde:



Ukrayna

Mısır

Polonya

Özbekistan



Ayrıca, EBRD geçen sene yaptığı yatırımların yüzde 75’inden fazlarını öze sektöre yönelik olduğunu belirtti. EBRD dışındaki kaynaklardan sağlanan toplam yatırım miktarı 26,7 milyar euroya ulaştı. Renaud-Basso, “Ukrayna’ya verilen destek, geçen yıla kıyasla arttı” dedi.



Basso, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:



“Bir diğer önemli bileşen ise yeşil yatırımlar. Özbekistan ve Mısır gibi ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve bu sektöre yatırımcı çekmek için çeşitli stratejiler üzerinde yoğun çalışmalar yürüttük.”