ABD’li Banka’dan Türkiye değerlendirmesi: Türk hisseleri için tahminini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisi için değerlendirmede bulundu. Dev banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık sonunda gerçekleştirdiği beklenti üzeri faiz indiriminin sağladığı desteğe işaret ederek, Türk hisse senetleri için tavsiyesini “piyasa altı getiri” den “piyasaya paralel getiri” düzeyine yükseltti.



YÜZDE 70’DEN SORUMLU OLACAK



Sunil Koul ve Tarun Lalwani’nin de aralarında bulunduğu stratejistlerin kaleme aldığı bir notta, “Faiz indirimleri Türk bankaları için marjlara ve karlılığa fayda sağlayacaktır, zira yükümlülükler genellikle varlıklardan daha erken yeniden fiyatlanıyor” denildi ve sektörün 2025 yılında hisse başına kâr büyümesinin yüzde 70’inden sorumlu olacağı öngörüldü.



“PİYASA ALTI GETİRİ” ÖNGÖRÜLÜYOR

MSCI Türkiye için değerlemelerin ucuz göründüğünü söyleyen stratejistler, “BIST-50 endeksinin bir parçası olan hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılması “potansiyel olarak daha yüksek işlem aktivitesini/akışlarını katalize edebilir ve yılın başında momentumu pozitif tutabilir” dediler.



Banka, BIST-100 Endeksi’nin 2025 yılını 11.300 puandan tamamlayacağını tahmin ediyor. Goldman Tayland, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya hisselerinde “piyasa altı getiri” öngörmeye devam ediyor.