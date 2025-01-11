ABD’nin yaptırım hamlesi sonrası piyasalarda enerji dengesi değişti!

Petrol fiyatları, ABD’nin Rusya’nın petrol üretimi ve ihracatına yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması nedeniyle arz endişelerinin artmasıyla yaklaşık %3 oranında yükselerek son üç ayın zirvesine çıktı.

ABD yönetimi, Rusya’nın büyük petrol üreticilerinden Gazprom Neft ve Surgutneftegas’ı, 180’den fazla gemiyi, çok sayıda petrol tüccarını, petrol sahası hizmet sağlayıcısını ve enerji yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın petrol üretimi ve ihracatı hedef alınarak yaptırımların yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Rusya’nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, ülkenin iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İngiltere’nin de Gazprom Neft ve Surgutneftegas’ı yaptırıma tabi tuttuğu bildirildi.

183 GEMİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

“Gölge filo” olarak adlandırılan, Rus petrolünü taşıyan ve şeffaf olmayan ticaret yapan gemilerin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, çoğunluğu “gölge filo”nun parçası olan petrol tankerleri ile Rusya merkezli filo operatörlerine ait petrol tankerleri dahil toplam 183 geminin yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya merkezli denizcilik alanında faaliyet gösteren iki sigorta sağlayıcısı, Ingosstrakh Insurance Company ve Alfastrakhovanie Group’a da yaptırım uygulandığı belirtildi.

Rusya merkezli 30’dan fazla petrol sahası hizmet sağlayıcısının da yaptırım listesine alındığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Rusya’nın petrol üreticilerinin üst yöneticileri dahil olmak üzere önde gelen çok sayıda Rus enerji yetkilisi ve yöneticisinin yaptırımlara tabi tutulduğu kaydedildi.

“ACIMASIZCA VE YASA DIŞI”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımlara ilişkin değerlendirmesinde, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü “acımasız ve yasa dışı” savaşı finanse etmek için kullandığı en önemli gelir kaynağına karşı kapsamlı önlemler aldığını belirtti.

Yellen, “Bugünkü eylemlerle, Rusya’nın petrol ihracatını desteklemek için nakliye ve finansal kolaylaştırma dahil olmak üzere Rusya’nın petrol ticaretiyle ilişkili yaptırım riskini artırıyoruz.” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) aktif üretimi ve ihracatıyla uğraşanlar dahil olmak üzere yaklaşık 80 kuruluş ve kişiye yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya’nın petrol üretim kapasitesini genişletmeye çalışanların, ABD’nin yaptırım uyguladığı Arctic LNG 2 projesine destek sağlayanların, Rusya’nın metal ve madencilik sektöründe yer alanların ve Rosatom’un üst düzey yetkililerinin yaptırım uygulananlar arasında yer aldığı kaydedildi



(AA)