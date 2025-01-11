Wall Street ekonomistlerinden sürpriz hamle: Faiz indirimi beklentileri değişti!

ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden çok daha güçlü gelmesi, Wall Street ekonomistlerinin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranı tahminlerini gözden geçirmesine neden oldu. Tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak 256 bin yeni istihdamla ekonomide güçlü bir seyre işaret etti.

BANK OF AMERİCA İNDİRİM BEKLENTİSİNİ SIFIRLADI

Verinin açıklanmasının ardından, daha önce bu yıl iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekleyen Bank of America (BofA), artık herhangi bir indirim öngörmediğini duyurdu. Banka, hatta bir sonraki kararın faiz artışı olabileceği riskine dikkat çekti.

CİTİGROUP BEŞ İNDİRİM TAHMİNİNDE ISRARCI

Wall Street ekonomistleri arasında faiz indirim beklentisi en yüksek olan Citigroup ise tahminlerini koruyor. Citi, daha önce Ocak 2025’te başlamasını beklediği faiz indirimlerinin, Mayıs 2025’te başlayacağını öngörüyor. Banka, yıl içinde beş kez 25 baz puanlık indirim beklediğini açıkladı.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ İKİ İNDİRİME DÜŞÜRDÜ



Goldman Sachs ise faiz indirimi tahmininde değişikliğe giderek bu yıl için üç yerine iki indirim beklediğini bildirdi. Banka, faiz indirimlerinin Haziran ve Aralık 2025’te gerçekleşeceğini ve üçüncü indirimin 2026 ortasına ertelendiğini duyurdu.

JPMORGAN 75 BAZ PUAN İNDİRİMİ TAHMİNİNİ SÜRDÜRÜYOR

JPMorgan analistleri, toplamda 75 baz puanlık indirim beklentilerini koruyor ancak faiz indirimlerinin Mart ayı yerine Haziran ayında başlayacağını öngörüyor. JPMorgan, “Fed’in Mart ayında faiz indirimine gitmesi için çok olumsuz bir istihdam raporu gerekebilir” ifadelerini kullandı.

MORGAN STANLEY: YAKIN VADEDE İNDİRİM OLASILIĞI AZALDI

Morgan Stanley ekonomistleri, güçlü istihdam verileri sonrası yakın vadede faiz indirimi olasılığının azaldığını, ancak enflasyon görünümünün olumlu bir seyir izlemesi durumunda Mart ayında bir indirimin mümkün olabileceğini belirtti. Banka, yıl sonuna kadar 50 baz puanlık indirim tahminini koruyor.

BARCLAYS VE WELLS FARGO’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Barclays analistleri bu yıl 50 baz puanlık bir indirim beklerken, yıl sonunda faiz oranlarının yüzde 3,75-4,00 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Wells Fargo ise Mart ayında faiz indirimi olasılığının giderek zayıfladığını ifade etti.

OCAK TOPLANTISINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Wall Street’teki tüm büyük kurumlar, Fed’in Ocak ayında yapılacak toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. Fed’in 2025 yılındaki ilk faiz kararı, 29 Ocak’ta açıklanacak.