Bankacılığın devi JPMorgan’dan Türk bankacılık analizi

JPMorgan, Türk bankacılık sektörüyle ilgili yayımladığı analizde, sektörün önemli bir dönemeçte olduğunu vurguladı. Kurum, değerlendirmesinde bankalara yönelik tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını da güncelledi.

Merkez Bankası 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık indirim ile politika faizini yüzde 47,50’ye çekmişti. JPMorgan, Türkiye’de faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte bankaların net faiz marjlarındaki baskının azalacağı önemli bir sürece girildiğini belirtti.

Aralarında Mehmet Sevim’in de bulunduğu JPMorgan analistleri, değerlemelerde 0,9 seviyesinin ucuz bir değerleme anlamına gelmediğini ifade ederken, geçmişteki olumlu döngülerde görülen seviyelerin altında kalındığına dikkat çekti.

Analistler, bankacılık sektörünün ortalama maddi özkaynak kârlılığının 2024’te yüzde 20 iken, 2025’te yüzde 27’ye çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Raporda, “Makroekonomik gelişmelerin sürmesi durumunda, sınırlı kalan hisse senetlerine yabancı yatırımcı akışının kademeli olarak artması beklenebilir” ifadelerine yer verildi.

Kurum, takip ettiği bankalar için tavsiye ve hedef fiyatlarını da güncelledi. Bu kapsamda, Akbank’ın tavsiyesi ‘nötr’ seviyesinden ‘ağırlık artır’ seviyesine yükseltildi.

Türk bankalarına yönelik güncellenen hedef fiyatlar şu şekilde sıralandı:

