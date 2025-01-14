Volkswagen Grubu’nda işler yolunda gitmiyor: Porsche’nin satışları yüzde 28 düşünce bayilerini kapatmaya hazırlanıyor!

Volkswagen Grubu’nda yaşanan sıkıntılar grubun spor otomobil markası Porsche’yi de vurdu. 2024’e ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyuran Porsche’nin, araç teslimatları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 310 bin 718’e geriledi.

Porsche’nin Kuzey Amerika’daki teslimatları yüzde 1 artarak 86 bin 541’e yükselirken, şirketin ana pazarı olan Almanya’da teslimatlar, Panamera, 911 ve yeni elektrikli SUV Macan’ın yeni sürümleriyle yüzde 11 artarak 35 bin 858 oldu.

Porsche, söz konusu dönemde Çin’de yıllık yüzde 28’lik bir düşüşle 56 bin 887 araç teslimatı gerçekleştirdi.



ÇİN’DEKİ BAYİLERİNİ AZALTACAK

Şirketin açıklamasında, “Çin’deki düşüş temel olarak bu bölgede devam eden zorlu ekonomik durumdan kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.

Porsche, Ekim 2024’te, devam eden zayıf talep nedeniyle Çin’deki bayi ağını azaltacağını duyurmuştu.

Alman üreticinin Çin’e yaptığı teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 20’sini oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.