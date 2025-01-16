Pazarda rekabet dengeleri değişiyor: Çin Apple’ı solladı!

Çin akıllı telefon pazarında dengeler değişti. Yerel markalar Vivo ve Huawei liderlik koltuğuna otururken, Apple üçüncü sıraya geriledi. Vivo, X100 ve Y serisi modelleriyle pazar payını artırdı. Huawei, Mate 60 serisiyle güçlü bir geri dönüş yaparak ikinci sıraya yükseldi. Bu gelişmeler, Çinli tüketicilerin yerli markalara olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Apple ise yüksek fiyat politikası ve yerel rakiplerin artan gücü nedeniyle liderliğini kaybetti. Apple’ın bu yeni düzende nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu.

ÇİN’İN EN ÇOK SATAN TELEFONU ARTIK APPLE DEĞİL



Çin’deki akıllı telefon pazarında güç dengeleri değişti. Counterpoint Research’ün 2024 yılının dördüncü çeyreğine dair raporuna göre, uzun süredir liderliğini sürdüren Apple, zirveyi Vivo’ya bıraktı. Vivo, pazar payını yüzde 22’ye çıkararak en çok satan telefon markası oldu. Başarısının ardında X100 serisi ve Y serisi modellerinin kullanıcılar arasında yaygın şekilde benimsenmesi yatıyor. Bu modellerin, orta seviye fiyat-performans dengesi ve güçlü özellikleri, kullanıcıların tercihlerini Vivo lehine değiştirdi.

HUAWEİ GERİ DÖNÜYOR



ABD yaptırımları nedeniyle pazardaki payı düşen Huawei, yeni Mate 60 serisiyle güçlü bir geri dönüş yaparak ikinci sırayı elde etti. Şirketin pazar payı yüzde 20’ye ulaştı. Huawei’nin bu başarısı, tüketicilerin yerli ürünlere artan ilgisi ve markanın yeni teknolojilerle donatılmış modeller sunması sayesinde mümkün oldu. Huawei’nin yeniden zirveye yaklaşması, Çin’in yerli markalarına duyduğu güveni de pekiştiriyor.

APPLE GERİLEDİ



2024’ün dördüncü çeyreği, Apple için düşüş anlamına geldi. Yüksek fiyat politikası ve güçlü yerel rakipler karşısında Apple, iPhone 15 serisine rağmen pazar payını yüzde 16’ya düşürdü ve üçüncü sıraya geriledi. Uzmanlar, Apple’ın Çin’deki tüketici beklentilerini karşılamak için stratejik değişiklikler yapması gerektiğini vurguluyor.

ÇİN PAZARINDA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR



Bu gelişmeler, Çin’deki akıllı telefon pazarında yerli markaların güçlenmeye devam ettiğini ve global devlerin eski pazar paylarını korumakta zorlandığını gösteriyor. Vivo ve Huawei’nin yükselişi, Çinli üreticilerin hem inovasyona yaptığı yatırımları hem de fiyat/performans avantajlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Apple’ın bu yeni rekabet ortamında nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.