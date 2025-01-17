SPK’dan bir hissenin fiyat hareketlerine inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Şekerbank TAŞ’ın pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

SPK ‘den yapılan açıklamada, “Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.