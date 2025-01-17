Yılın en kritik kararı 23 Ocak’ta açıklanacak! Merkez faiz indirecek mi?

23 Ocak’ta Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi Bloomberg HT 25 kurum ile anket gerçekleştirdi.

25 KURUMUN TAMAMI AYNI FİKİRDE

Bloomberg HT’nin anketine katılan 25 kurum, 250 baz puan faiz indirimi bekliyor. Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir indirim gerçekleşmesi durumunda faizin yüzde 47,50’den yüzde 45’e düşeceği anlamına geliyor.

Ayrıca piyasanın Ocak’ta 2025’in sonuna dair politika faizi tahmini ise yüzde 30 seviyesine işaret etti. Önceki ankette tahmin yüzde 31 seviyesindeydi.



Katılımcıların 2025’in sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük ise yüzde 25 seviyesi oldu.