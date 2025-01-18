İhracat rekoru kırdılar: Bu Türk dizileri 200’den fazla ülkeye ihraç edildi

Türk dizileri, son yıllarda sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük bir ilgi görerek izlenme rekorları kırıyor. Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte, Türk yapımları artık milyonlarca kişinin favorisi haline geldi. Yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, hem kültürel tanıtıma hem de turizme önemli katkılar sağlıyor.



TÜRK DİZİLERİ DÜNYA GENELİNDE 1 MİLYAR İZLEYİCİYE ULAŞIYOR



Türk yapımları, hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, dünya genelinde yaklaşık 1 milyar tekil izleyici Türk dizileriyle buluşuyor. Dijital platformların yaygınlaşması sayesinde, Türk dizilerinin ulaştığı ülke sayısı 150’yi aşarak 200’e yaklaştı.

NETFLİX VERİLERİNDE TÜRK DİZİLERİ YÜKSELİŞTE



Türkiye’de RTÜK lisansıyla faaliyet gösteren Netflix’in paylaştığı verilere göre, 2021’den bu yana 47 Türk yapımı, haftalık Global Top 10 listelerinde yer aldı. Türk dizileri, 92 farklı ülkede en çok izlenen içerikler arasında bulunurken, son dört yıl boyunca 184 hafta boyunca ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına girmeyi başardı.

TÜRKİYE’NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI



Türk dizileri, Türkiye’nin uluslararası tanıtımı için de önemli bir etki yaratıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği etkinliklerde, dizilerin çekim mekanlarına olan ilginin artmasıyla Türkiye’nin kültürel zenginlikleri ön plana çıkıyor. Pek çok izleyici, dizilerde gördükleri mekanları ziyaret etmek için Türkiye’ye seyahat ederek turizm sektörüne de katkı sağlıyor.