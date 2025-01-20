Otomotiv ihracatının yıldızı: O şehir tek başına rekor katkı sağladı

Türk otomotiv sektöründe dev rakamlar ortaya çıktı! Sanayi kenti Kocaeli, yalnızca Türkiye’nin değil, ihracatın da kalbi oldu. Yıllık üretim ve ihracat verileri dikkat çekerken, dev markaların Kocaeli’deki fabrikalarından çıkan araçlar sektöre damgasını vurdu.

Sanayi kenti Kocaeli, geçen yıl Türk otomotiv sektörünün gerçekleştirdiği toplam 1 milyon 13 bin 34 araçlık ihracatın yüzde 52’sini tek başına yaptı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova’da bulunan fabrikalarda bir yılda toplam 620 bin 56 binek ve ticari araç üretildi. Günde ortalama 1700 araç üreten Kocaeli, Türkiye’nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdi.

2023’e göre taşıt ihracatında adet bazında yüzde 4 artış sağlayan Kocaeli, Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi dev markaların üretim ve ihracat üssü olarak öne çıktı.

FORD OTOSAN İHRACAT LİDERİ OLDU

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarındaki üretim performansıyla Türkiye’nin en büyük otomotiv üreticisi olmayı sürdürdü. Şirketin toplam 381 bin 786 araçlık üretiminin 369 bin 302’si, Kocaeli’deki Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleşti.

Ford Otosan, toplamda 330 bin 240 araç ihraç ederken, bu ihracatın 326 bin 75 adedi Kocaeli’de üretilen araçlardan oluştu. Hafif ticari araç modelleri “Custom”, “Transit” ve “Courier” üretiminde yüzde 3 düşüş yaşanmasına rağmen, ihracatta yüzde 7 artış sağlandı.

HYUNDAİ ASSAN TAM KAPASİTE ÜRETTİ

Hyundai Assan, yıllık 245 bin araç üretim kapasiteli fabrikasında i10, i20 ve Bayon modelleri üretti. 2024 yılında 244 bin 976 araç üretim bandından indiren Hyundai, bu araçların 204 bin adedini ihraç ederek ihracatın yüzde 83’ünü karşıladı.

ANADOLU ISUZU’DAN 1067 ARAÇLIK İHRACAT

Anadolu Isuzu, geçen yıl toplam 5 bin 778 araç üretirken, bu araçların 1067’sini ihraç etti.

Kocaeli, bu dev üretim ve ihracat performansıyla Türk otomotiv sektöründe kritik bir rol oynarken, Türkiye’nin dünya çapındaki ihracat gücüne de büyük katkı sağladı.