Trump’tan sonra Melania… Piyasalar tepetaklak oldu: Yeni bir coin daha çıktı

ABD’de bugün resmen başkan olacak olan Donald Trump, cumartesi günü kripto para dünyasını değiştiren bir karara imza attı. Kripto para piyasaları Donald Trump tarafından çıkarılan TRUMP coin ile adeta şoka uğramıştı. Saatler içerisinde yüzlerce kat giderek 80 milyar dolar toplam değere ulaşan TRUMP coin sonrası bir şok daha geldi.



Solana blokzinciri üzerinde piyasaya sürülen bu memecoin, saatler içerisinde inanılmaz bir ilgiyle karşılandı ve piyasadaki yatırımcılar TRUMP coine akın etti. Yaşanan gelişmelerin ardından neredeyse bütün piyasa düşüşe geçerken, Trump ailesinden bir hamle daha geldi.



Donald Trump’ın eşi Melania Trump da kripto piyasasına bir meme coin sürdü. MELANIA adında çıkartılan coin sonrası piyasalar yeniden düşüşe geçti.



BİR SAATTE DİBİ GÖRDÜ



Melania Trump’ın X üzerinden yaptığı paylaşımı kendi hesabından yeniden gönderen Donald Trump’ın kendi adıyla çıkardığı coin tepetaklak oldu. MELANIA coin haberin yazıldığı dakikalarda 5 milyar dolar pazar değerine ulaşmıştı. TRUMP coin tutanların büyük satışlar yaparak likiditeyi MELANIA coine kaydırdıkları gözden kaçmadı. Solana ağı ise yoğunluktan bir süre hizmet veremedi.



TRUMP coinin değeri ise aynı saatlerde 75 dolardan 45 dolara kadar çekildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Donald Trump ve Melania Trump’ın kripto varlıkları sadece iki günde kripto para dünyasında 90 milyar dolarlık getiri sağladı. Donald Trump’ın çıkardığı meme coinde 24 saatten kısa bir sürede 525 kişi dolar milyoneri oldu. Trump’ın meme coini sadece 24 saatte dünyanın en büyük 15. kripto varlığı olmayı başardı.



1 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE OLDU

Melania Trump’ın çıkardığı meme coin gelişmesinin ardından bitcoin fiyatları 100 bin doların altına geriledi. Bunun ardından kripto piyasasındaki 350 bin yatırımcı 1 milyar doların üzerinde tasfiye edildi.



“YARIN NE YAPACAĞINI GÖRECEĞİZ”



ABD’de bugün başkanlık koltuğuna resmen oturacak olan Donald Trump, World Liberty Financial projesi üzerinden toplam 42 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştirdi. Bu hamlelerin ardından Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, X üzerinden “Yarın ne yapacağını göreceğiz” diyerek Ethereum’a dikkat çekti.