Türkiye’nin potansiyeli ve yatırımın anahtarı: Sabancı holding’in CEO’sundan stratejik mesajlar

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Davos’ta CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline ve yabancı yatırımcı ilgisine dikkat çekti. Alper, enflasyonla mücadelede tutarlılığın kritik olduğunu vurgularken, Sabancı Holding’in enerji ve dijital altyapı gibi alanlarda yatırımlarını sürdüreceğini belirtti.

YATIRIMCILAR NETLİK ARIYOR



Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Davos’ta CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını, ancak bu ilginin henüz yatırıma dönüşmediğini ifade etti. Alper, “Yatırımcılar, enflasyon programının sürdürülebilirliği ve hedeflenen rakamların tutturulup tutturulamayacağı konularında netlik arıyor. Bu koşullar sağlanırsa, yılın ikinci yarısında yabancı sermaye girişlerinin artacağına inanıyoruz” dedi.



GÜÇLÜ BİLANÇOMUZ YENİ YATIRIMLARI DESTEKLİYOR



Şirketin mali durumu hakkında bilgi veren Alper, 400 milyon dolarlık nakit rezervine sahip olduklarını belirterek, “Güçlü bilançomuz, yeni yatırımları destekliyor. Enerji sektöründe büyümemizi sürdüreceğiz, malzeme alanındaki gelişimimize devam edeceğiz ve dijital altyapı yatırımlarımızı hızla ilerleteceğiz” diye konuştu.

“TRUMP DÖNEMİNE HAZIRIZ”

“Biz Sabancı olarak Trumplı yeni düzene hazırız. Türkiye olarak konumumuz Avrupa’ya göre elverişli. ABD bizim için uzak bir pazardı. ABD’de yoğun yatırım yapıyoruz. Sonrasında kaçırmamamız gereken bir Asya var.”



“TÜRKİYE HAZIR MI DİYE BAKMAMIZ LAZIM”

Sabancı’nın net aktif değeri 10 milyar dolar. 10 milyarın 3-3,5 milyar doları banka, ikinci büyük kısmı enerji diğeri de yeni teknolojilere odaklanmış bir portföy. Bugün 17 ülkedeyiz. İki yıl içinde net aktif değerimiz 20 milyar dolara çıkacak. Halka açık kalmayan Enerjisa Üretim ve Temsa kaldı. Enerjisa Üretim’i halka arza hazır hale getirdik. Bir şirketin halka arz edilebilmesi için birden fazla parametre bir araya gelmeli. Türkiye hazır mı diye bakmamız lazım. Geçen hafta Londra’da büyük bir yatırımcı konferansı oldu. İlginin arttığını görüyoruz ama henüz yatırıma dönüştüğünü görmüyoruz. Yabancı, enflasyon programındaki tutarlılık devam edecek mi diye bakıyor. Hedeflenen rakamlara ulaşabileek miyiz diye bakıyor. Bunlar olursa ikinci yarıda ekonomiye dışarıdan yabancı para geleceğine inancımız var. Temsa’nın istediğimiz büyüklüğe daha ulaşmadığını düşünüyoruz.

“400 MİLYON DOLARLIK NAKDİMİZ VAR”

Temettü anlamında yatırımcımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Çok sağlıklı bir borç yapımız var. 400 milyon dolarlık bir nakdimiz var. Bilançomuz yatırım yapmaya bizi teşvik ediyor. Enerji alanında büyümeye devam edeceğiz, malzeme alanında büyümeye devam edeceğiz. Dijital altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz.

“YATIRIMDA ÖNCELİĞİMİZ GELİŞMİŞ ÜLKELER”

Bildiğimiz ülkelerde büyümeyi tercih ediyoruz. Yeni ülkelere açılım olabilir ama Asya büyümeye devam ediyor. Ortadoğu yatırım alıyor. Bizim önceliğimiz gelişmiş ülkelere yatırım yapmayı tercih ederiz.

Türkiye’nin jeopolitik konumunu Davos’ta herkes biliyor. Potansiyelini herkes buluyor. Soru işareti enflasyon düşürme programına tutarlılıkla devam edecek miyiz. Enflasyon hala kabul edilebilir seviyede değil yatırım için. Bu programın tutarlılığı çok önemli.

“UKRAYNA VE SURİYE’DE TÜRKLER İÇİN FIRSATLAR OLACAK”

Savaş olan bölgelerdeki enerji açığını vurgulayan Alper, “Hem Ukrayna hem Suriye’nin yeniden inşası Türk müteahhitler için bir fırsat. Onların değer zincirinde olan çimentomuz gibi yapı malzemeler gibi tüm alanlarda fırsat var. Bir de enerji altyapısı. En önemli ihtiyaçlardan biri enerji. Türkiye’nin enerji ihracatı açısından da fırsatlar olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“2025’İN İLK 6 AYI ZOR OLACAK”

Enflasyonun zorluğuna dikkat çeken Alper “Bu yılın ilk 6 ayı zor olacak. Enflasyonla mücadelenin zorluğunu hep birlikte hissedeceğiz. Verimlilik konuşmamız lazım. 2024’e göre sonuçlarımızın iyileştiği bir yıl olacak. 2024’ü anmadığımız bir yıl olacak.” dedi.



(CNBC-E)