Çin’de veri skandalı: Büyük markaların verileri sızdırıldı

Bağımsız bir medya kuruluşu olan Cybernews, 31 Ağustos 2024’te korumasız bir sunucuyu tespit etti. İçerisinde milyonlarca kaydın yer aldığı bu sunucu, Çin’in Ulusal Bilgisayar Ağı Acil Durum Müdahale Teknik Ekibi’ne (CNCERT/CC) bildirildi. Ancak, sunucunun 6 Ocak 2025’e kadar açık kalması, verilerin büyük bir kısmının erişilebilir olmasına yol açtı.

EN BÜYÜK SIZINTI TENCENT’İN MESAJLAŞMA UYGULAMASINDAN

En büyük veri grubu, Tencent’in mesajlaşma uygulaması QQ Messenger’a ait 504 milyon kayıt içeriyor. İkinci en büyük sızıntı ise Çin’in sosyal medya platformu Weibo’ya ait ve yaklaşık 500 milyon kayıt içeriyor. Çin’in e-ticaret sitesi JD.com’a ait olduğu düşünülen 142 milyon kayıt ise dikkat çekici, çünkü şirketin daha önce büyük bir veri sızıntısı rapor edilmemişti.

KFC, PARTİ ÜYELERİ, ÇİN VATANDAŞLARI…

Sızıntının boyutu yalnızca bireyleri değil, şirketleri de ciddi şekilde etkiledi. Çin’in önde gelen kurye servisi SF Express’e ait 25 milyondan fazla kayıt, paylaşımlı yolculuk platformu DiDi’ye ait 20 milyon kayıt ve eğitim sektörüne ait 9 milyon Zhejiang Öğrenci Kaydı sızdırıldı. Ayrıca, KFC China’ya ait 5 milyon kayıt ve Pekin sakinlerine ait 196 bin kayıt gibi veriler de açığa çıktı.

İfşa edilen veriler arasında Çin Komünist Partisi’ne üye 1,6 milyon kişinin bilgileri yer alırken, bazı veri gruplarının ‘komşu ülkeler’ veya ‘dost ülkeler’ gibi politik içeriklere işaret eden isimlerle adlandırılması dikkat çekti. Bu durum, sızıntının arkasında siyasi bir motivasyon olabileceğine dair endişelere yol açtı.

Uzmanlar, sızdırılan bilgilerin kimlik hırsızlığı, finansal dolandırıcılık ve kişisel mahremiyet ihlali gibi riskler doğurduğunu ifade etti. Ayrıca, kritik altyapılara ve devlet kurumlarına ait bilgilerin sızdırılması ulusal güvenlik açısından ciddi tehditler oluşturabilir.

DAHA ÖNCEKİ OLAYLARDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Araştırmalar, ifşa edilen verilerin bir kısmının daha önceki olaylardan kaynaklanmış olabileceğini, bir kısmının ise yeni ihlaller olduğunu gösteriyor. Veri sızıntısı, 2024 başlarında keşfedilen 12 terabaytlık ‘Tüm İhlallerin Anası’ (Mother of all Breaches-MOAB) adlı sızıntıyla karşılaştırıldığında daha küçük olsa da, tarihin en büyük siber güvenlik ihlallerinden biri olarak değerlendiriliyor.

5 AYLIK BİR SÜREÇ

· Sızıntı keşfi: 31 Ağustos 2024

· İlk açıklama: 29 Kasım 2024

· CERT ile iletişim: 20 Aralık 2024

· Sunucunun kapanması: 6 Ocak 2025