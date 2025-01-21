Küresel markalar’da zirve açıklandı: Aralarında Türkiye yine kayboldu!

Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı, zirvede yine Apple var! 574,5 milyar dolarlık marka değeriyle rekor kıran teknoloji devi, rakiplerini geride bırakırken Türk markalarının listede yer almaması dikkat çekti.

Brand Finance’ın “Dünyanın En Değerli 500 Markası” çalışmasında 574,5 milyar dolar marka değeriyle Apple yine birinci geldi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025” çalışması sonuçlandı.

AA muhabirinin araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre Apple, 574,5 milyar dolarla geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası belirlendi. Şirketin marka değeri 2024’te 516,6 milyar dolardı.

Apple’ı sırasıyla yaklaşık 461,1 milyar dolarla Microsoft, 413 milyar dolarla Google takip etti. Microsoft’un marka değeri 2024’te 340,4 milyar dolar, Google’ın 333,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Söz konusu listede ABD şirketi Amazon yaklaşık 356,4 milyar dolarla 4’üncü, ABD’li perakende şirketi Walmart 137,2 milyar dolarla 5’inci, Güney Koreli Samsung 110,6 milyar dolarla 6’ncı, Çinli Tiktok 105,8 milyar dolarla 7’nci, ABD’li Facebook 91,5 milyar dolarla 8’inci, ABD’li NVIDIA 87,9 milyar dolarla 9’uncu, Çinli State Grid 85,6 milyar dolarla 10’uncu oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 190’ını ABD’li firmalar oluştururken, 55’i Çin, 36’sı Japonya, 35’i Fransa, 27’si Almanya, 17’si İngiltere menşeli olarak listede yer aldı.

ÜLKELER MARKALARIYLA ZENGİNLEŞİYOR, REFAH VE İTİBAR KAZANIYOR

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, dünyanın en değerli markalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, küresel ekonomik büyümenin durgun seyrettiğini belirten İlgüner, “Brand Finance verilerine göre ise dünyanın en değerli 500 markasının toplam değeri yıldan yıla yüzde 10 arttı ve bu yıl 9,5 trilyon dolara yükseldi. Toplam değer yüzde 3’lük küresel ekonomik büyüme oranını aştı.” dedi.



Devlet tarafından farklı şekillerde desteklenmesine rağmen Türkiye’nin markalaşmasının henüz yeterli düzeyde olmadığına dikkati çeken İlgüner, şunları kaydetti:

“Ülkeler markalarıyla zenginleşiyor, refah ve itibar kazanıyor. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,9 milyar dolar olup bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Ayrıca, son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamada en alt sırada yer alan marka arasında değer farkı gittikçe açılıyor. Başka bir deyişle ülkeler markalarıyla zenginleşiyor, refah ve itibar kazanıyor. Örnek vermek gerekirse Avusturya markası Red Bull’un marka değeri 9,7 milyar dolar, Danimarka markası Lego’nun değeri 11 milyar dolar, İsviçre’nin kol saati markası Rolex’in değeri ise 18,8 milyar dolara erişti. Daha da dikkati çekici olanı, Vietnam’ın telekom şirketi Viettel’in eriştiği 6,4 milyar dolar marka değeridir.”



“TÜRK MARKALARININ ÖNÜ AÇILMADI”

Bir ulusal markalaşma hareketine ihtiyaç olduğunu vurgulayan İlgüner, “Sadece kamu değil, özel sektör dahil tüm tarafların katılımıyla konu enine boyuna irdelenmeli ve Türk markalarının küresel ölçekte değer kazanmasının önü açılmalı.” ifadesini kullandı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 500 MARKASININ İLK 20’Sİ ŞU ŞEKİLDE:

Sıra Marka Ülke İşkolu Marka Değeri 1 Apple ABD Teknoloji 574.5 2 Microsoft ABD Teknoloji 461.1 3 Google ABD Medya 413 4 Amazon ABD Perakende 356.4 5 Walmart ABD Perakende 137.2 6 Samsung Group Güney Kore Teknoloji 110.6 7 TikTok/Douyin Çin Medya 105.8 8 Facebook ABD Medya 91.5 9 NVIDIA ABD Yarı İletken 87.9 10 State Grid Corporation of China Çin Genel Hizmet 85.6 11 Deutsche Telekom Almanya Telekom 85.3 12 Instagram ABD Medya 79.9 13 ICBC Çin Banka 79.1 14 China Construction Bank Çin Banka 78.4 15 Verizon ABD Telekom 72.3 16 Agricultural Bank of China Çin Banka 70.2 17 Home Depot ABD Perakende 65.1 18 Toyota Japonya Otomobil 64.7 19 Bank of China Çin Banka 63.8 20 Moutai Çin Alkollü içecek 58.4





(AA)