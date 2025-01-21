Otomobil almak isteyenler ona yöneldi! Satışlar resmen patladı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 1,1 milyona yükseldi.



Satılan hibrit otomobil sayısı aralıkta art arda dördüncü ayda da petrol yakıtlı otomobil satışlarını geçti.



SATIŞLAR YÜZDE 11,6 DÜŞTÜ



AB, İngiltere ve EFTA’da Volkswagen satışları yüzde 4,9, Renault satışları yüzde 16,6 arttı. Renault’nun Avrupa’daki piyasa payı yüzde 11,9 oldu. Stellantis satışları ise yüzde 11,6 düştü.



HİBRİT OTOMOBİLE RAĞBET VAR



Tamamen elektrikli otomobil (BEV) satışları aralıkta yüzde 10,2 düşerken, hibrit otomobil (HEV) satışları yüzde 33,1 yükselirken, şarj edilebilir hibrit otomobil (PHEV) satışları yüzde 4,9 yükseldi.



ACEA verilerine göre, tamamen elektrikli modeller, şarjlı hibrit veya diğer hibrit modeller olmak üzere elektrikli araç satışları, aralıkta tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 57,7’sini oluşturdu. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 53,3 seviyesindeydi.