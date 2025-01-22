Devlerin katıldığı toplantıdan yapay zekaya rekor yatırım

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla özel sektörün öncülüğünde dev bir yatırım hamlesi başlatıldığını duyurdu. “Stargate” adlı projeye önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor.

Beyaz Saray’da gerçekleşen toplantının ardından yapay zeka coinlerinde de yükseliş yaşandı. Başta Render olmak üzere birçok yapay zeka coinleri yüzde 10 değerlendi.





ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla özel sektörün öncülüğünde dev bir yatırım hamlesi başlatıldığını duyurdu. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında OpenAI, SoftBank ve Oracle’ın ortaklaşa geliştirdiği “Stargate” adlı projeye önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor.

“ABD YAPAY ZEKADA LİDERLİĞİNİ KORUYACAK”

Toplantıya SoftBank CEO’su Masayoshi Son, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison da katıldı. Başkan Trump, yapay zeka teknolojilerinin ABD sınırları içinde geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgularken, “Bu projeyi burada tutmak istiyoruz. Çin ve diğer ülkeler ciddi rakipler, ancak ABD yapay zeka alanında liderliğini koruyacak. Gerekirse acil durum yetkilerimi kullanarak bu süreci hızlandıracağım,” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYACAK”

Projeyle ilgili ilk somut adımların atıldığına dikkat çeken Larry Ellison, Teksas’ta 10 veri merkezinin inşasının devam ettiğini ve daha fazlasının planlandığını açıkladı. Ellison, “Yapay zeka, her Amerikalı için eşsiz fırsatlar sunuyor. Bu girişim, teknolojik ilerlemeyi hızlandırarak ülkemizi bir adım öteye taşıyacak,” dedi.



“AMERİKA’NIN TEKNOLOJİK GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ”

Trump ayrıca, yapay zeka projelerinin enerji ihtiyacını karşılamak için özel düzenlemeler yapacaklarını belirterek, “Bu merkezlerin ihtiyaç duyduğu enerji üretimini kolaylaştıracağız. Amerika’nın teknolojik geleceğini inşa ediyoruz,” şeklinde konuştu.

“Stargate” projesinin detayları henüz tam olarak paylaşılmasa da, bu girişimin yapay zeka alanında ABD’nin küresel liderliğini pekiştirmesi hedefleniyor.

YAPAY ZEKA COİNLERİ YÜKSELDİ

Beyaz Saray’da gerçekleşen toplantının ardından yapay zeka coinlerinde de yükseliş yaşandı. Başta Render olmak üzere birçok yapay zeka coinleri yüzde 10 değerlendi.