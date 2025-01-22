Dünyanın en değerli otomotiv üreticileri belli oldu: İki Türk firma listede yerini aldı

Dünyanın en değerli otomotiv üreticileri belli oldu: İki Türk firma listede yerini...

Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticileri listesi belli oldu, son yılların en revaçta otomobili 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Tesla birinci sırada yerini aldı. İlk ellide yerini iki Türk firma da aldı. 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada bulunuyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN EN DEĞERLİLERİ BELLİ OLDU



companiesmarketcap.com sitesinin verilerine göre, dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesi, piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeki şirketlerden oluşurken, listede iki Türk otomobil üreticisi şirket de yer alıyor.

Sitede yer alan verilere göre, listede ilk sırada 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla geliyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan bir otomotiv şirketi olarak öne çıkıyor.

ABD’NİN TESLASININ ARDINDAN JAPON TOYOTA GELİYOR

Listede 2. sırada 240 milyar dolarla Toyota, 3. sırada 111,9 milyar dolarla Xiaomi, 4. sırada 110,1 milyar dolarla BYD, 5. sırada 78,2 milyar dolarla Ferrari, 6. sırada 58,4 milyar dolarla Porsche, 7. sırada ise 57,7 milyar dolarla Mercedes-Benz bulunuyor.

Listenin 8. sırasında 56 milyar dolarla General Motors yer alırken, 9. sıraya 52,4 milyar dolarla BMW, 10. sıraya ise 50,7 milyar dolarla Volkswagen yerleşiyor.





İŞTE EN DEĞERLİ OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNİN LİSTESİ

MARKA DEĞER 1.TESLA 1,3 trilyon dolar 2.TOYOTA 240 milyar dolar 3.XİAOMİ 111,9 milyar dolar 4.BYD 110,1 milyar dolar 5.FERRARİ 78,2 milyar dolar 6.PORSCHE 58,4 milyar dolar 7.MERCEDES-BENZ 57,7 milyar dolar 8.GENERAL MOTORS 56 milyar dolar 38.FORD OTOSAN(TÜRKİYE) 9.1 milyar dolar 47.TOFAŞ(TÜRKİYE) 3 milyar dolar





(CNBC-E) (companiesmarketcap.com)





