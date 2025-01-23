TikTok krizini Meta fırsata çevirdi: İçerik üreticilerine ekstradan ödeyecekleri rakam açıklandı

Meta, Facebook ve Instagram’a yeni katılan ABD’deki popüler içerik oluşturuculara 5 bin dolara kadar ödeme yapacağını açıkladı.

İÇERİKLER ÖZGÜN OLMALI



Program kapsamında katılımcıların her 30 günde en az 20 Facebook Reels ve 10 Instagram Reels paylaşması ve paylaşılan içeriklerin tamamen orijinal olması şart koşuluyor.



Sosyal medya platformu Meta, TikTok kullanıcılarını platformlarına çekme stratejisine bir yenisini ekliyor. Meta, ‘üçüncü taraf sosyal medya uygulamalarından’ içerik üreticilerine, sosyal medya varlıklarına dayalı bir değerlendirme sistemiyle ödeme yapılacağını açıkladı. TikTok’un ismi açıkça geçmese de, bu hamlenin ABD’de TikTok’un geleceğine dair süregelen belirsizliklerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre, Meta’nın bu adımı, ABD’de 170 milyon kullanıcısı olan TikTok’un karşı karşıya olduğu zorluklardan faydalanma stratejisinin bir parçası olabilir.

KOŞULLARIN YERİNİ BULMASI DURUMUNDA 90 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK

Meta’nın internet sitesinde duyurulan ‘Breakthrough Bonus Programı’, platforma yeni katılan içerik üreticilerine 90 gün içinde ödeme yapılacak. Ancak katılımcıların bu süre zarfında düzenli içerik paylaşmaları gerekiyor.

Program kapsamında;

Katılımcıların her 30 günde en az 20 Facebook Reels ve 10 Instagram Reels paylaşması,

Paylaşılan içeriklerin tamamen orijinal olması ve başka platformlarda yayımlanmamış olması şart koşuluyor.

Bu program yalnızca daha önce Facebook veya Instagram hesabı olmayan kullanıcılara açık olacak. Başvurular bireysel olarak değerlendirilecek ve yalnızca Meta tarafından uygun görülen kişiler programa dahil edilecek. Ayrıca Meta, programa kabul edilen içerik üreticilerine mavi tik doğrulama aboneliğini ücretsiz sunarak ek avantajlar sağlayacak.



TikTok SHOP GELİYOR

Öte yandan, Meta içerik üreticiler için ‘alışveriş yapılabilir içerikler’ sistemini tanıttı. Kullanıcılar, TikTok Shop’ta olduğu gibi videolarına doğrudan satış bağlantıları ekleyebilecek.