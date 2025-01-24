Piyasalarda Trump rüzgarı! O sözler sonrası yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini, petrol fiyatlarının düşmesiyle faiz oranlarının aşağı çekilmesini talep edeceğini söyledi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARIYLA YÜKSELDİ

Wall Street endeksleri ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ve OPEC’e petrol fiyatlarını düşürmesi çağrısından bulunması ve petrol fiyatlarının düşmesiyle faizlerde indirim talep edeceğini söylemesinin ardından yükseldi.

Teknoloji hisseleri seansın ilerleyen saatlerinde toparlandı ve endekslerin rekor seviyelere tırmanmasını sağladı. Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerini izleyen “Muhteşem Yedili” yüzde 0,2 arttı. S&P 500’deki yaklaşık 330 hisse yükseldi ve endeks kritik 6 bin 100 seviyesini aştı.

Çip üreticilerinin yakından izlenen bir göstergesi, seansın başlarında yüzde 2’yi aşan düşüşünün büyük bölümünü azalttı.

Trump’ın açıklamaları ile Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 0,90 düşüşle 78,29’dan tamamlarken, ABD ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1 azaldı. Petrol fiyatlarındaki zayıf görünüm devam ediyor.

Bu arada, enflasyonla ilgili endişeleri hafifletme eğiliminde olan ham petroldeki düşüş, Fed politikasına duyarlı ABD tahvil getirilerini aşağı çekti. 2 yıllık ABD tahvil getirisinde iki günlük düşüş 4 baz puana yaklaştı.

Bu sabah Asya borsalarındaki yükselişlere Trump’ın tarife söylemini yumuşattığı Çin’in hisseleri öncülük ediyor.

Çin CSI 300 yüzde 1,5 artıda, yuan da dolara karşı 6 haftanın en güçlü seviyesine tırmandı. BOJ’un faiz artırımının ardından dolar/yen yüzde 0,56 gerilerken, yenin değer kazanmasıyla ihracatçı şirket hisselerine gelen satışlar Japon Nikkei 225 endeksinin sabah saatlerinde yüzde 0,8’e ulaşan kazançlarının bir kısmını geri vermesine neden oldu.

MSCI Asya Pasifik Endeksi aralıksız ikinci haftalık yükselişini kaydetti.