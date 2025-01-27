İş dünyasında çığır açan karar: 200 şirket haftada 4 gün çalışmaya geçiyor

İngiltere’de iş dünyasında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Ülkede yaklaşık 200 şirket, haftada 4 gün çalışma modeline geçme kararı aldı. Bu adım, çalışanların iş-yaşam dengesini iyileştirme ve verimliliği artırma hedeflerini taşıyor.

Birleşik Krallık’ta iş dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Ülkede 200 şirket, çalışanların maaşlarında kesinti yapmadan dört günlük çalışma haftasına geçiş yaptı. 4 Day Week Foundation’ın güncel verilerine göre, bu şirketler toplamda 5 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Modeli benimseyen şirketler arasında kar amacı gütmeyen kuruluşlar, pazarlama ve teknoloji firmaları dikkat çekiyor.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?

Vakıf tarafından kısa süre önce akredite edilen şirketler arasında yaratıcı sanatlar ve tasarım (18), mühendislik ve üretim (12), insan kaynakları ve işe alım (12), eğlence (9), muhasebe, bankacılık ve finans (8), gayrimenkul geliştirme ve inşaat (6) sektörlerinden firmalar yer alıyor.

“KAZAN-KAZAN DURUMU YARATIYOR”

4 Day Week Foundation Kampanya Direktörü Joe Ryle, geleneksel beş günlük çalışma modelinin artık modern ihtiyaçlara yanıt vermediğini ifade etti. Ryle, “Dört günlük çalışma haftası, çalışanlara yüzde 50 daha fazla boş zaman sunarak daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sağlıyor. Hem işverenler hem de çalışanlar için bu model tam bir kazan-kazan durumu yaratıyor” dedi.

LONDRA LİDERLİĞİ ÜSTLENİYOR

Dört günlük çalışma modelini kalıcı hale getiren şirketlerin 59’u Londra’da bulunuyor. Güneydoğu İngiltere’de 27, İskoçya’da 25, Güneybatı İngiltere’de 24 ve Kuzeybatı İngiltere’de 15 şirket bu modeli benimsemiş durumda.

Geçtiğimiz yaz yapılan bir ankete göre, Birleşik Krallık’taki tam zamanlı çalışanların yüzde 6’sı hâlihazırda dört günlük çalışma haftasıyla çalışıyor. Bu oran, yaklaşık 1,5 milyon çalışanın bu yeni modelden faydalandığını gösteriyor. Halkın yüzde 58’i ise bu sistemin 2030’a kadar yaygın bir norm haline geleceğine inanıyor.

GENÇ ÇALIŞANLAR GELENEKSEL MODELİ REDDEDİYOR

Spark Market Research tarafından yapılan araştırmaya göre, 18-34 yaş arası genç çalışanlar, geleneksel çalışma düzenlerine en fazla karşı çıkan grup. Bu yaş grubundaki katılımcıların yüzde 78’i, dört günlük çalışma haftasının önümüzdeki beş yıl içinde yaygınlaşacağına inanırken, yüzde 65’i tam zamanlı ofis düzenine dönmek istemediğini belirtti.

Spark Market Research Genel Müdürü Lynsey Carolan, “Bu yaş grubu, önümüzdeki 50 yılın ana iş gücünü oluşturacak. Mental sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanmış bir nesil olarak, eski moda çalışma düzenlerine dönmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.