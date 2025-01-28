DeepSeek bomba gibi geliyor! Nvidia değer kaybederken, Trump’tan açıklama geldi

Son günlerde teknoloji ve iş dünyasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. NVIDIA, piyasa değerinde tarihi bir kayıp yaşarken, DeepSeek i büyük bir siber saldırıya uğradı. Bu iki gelişme, Donald Trump’ın konuyla ilgili ilginç bir açıklama yapmasıyla daha da dikkat çekici hale geldi.

NVIDIA’DA REKOR KAYIP

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden NVIDIA, piyasa değerinde 600 milyar dolarlık bir düşüşle tarihe geçti. Şirketin hisselerinde yaşanan bu sert kaybın temelinde, yapay zekâ çipleri talebindeki azalma ve küresel ekonomik belirsizlikler yatıyor. NVIDIA’nın hisseleri, yatırımcıların gelecekteki kazanç beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle sert bir darbe aldı. Bu kayıp, teknoloji devlerinin karşı karşıya olduğu zorlukları ve yatırımcıların endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

DEEPSEEK’E SİBER SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Bir başka dikkat çeken gelişme ise yeni DeepSeek’in büyük bir siber saldırıya uğraması oldu. Şirket, kullanıcı verilerini hedef alan saldırı nedeniyle yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak durdurdu. Platformdan yapılan açıklamada, saldırının etkilerinin en aza indirilmesi için teknik ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı bildirildi. DeepSeek’in, özellikle genç kullanıcı kitlesi arasında hızla popülerleşmesi, siber saldırganların hedefi haline gelmesine neden oldu.

TRUMP DEEPSEEK’İ AVANTAJ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR



Donald Trump ise hem NVIDIA’nın kaybı hem de DeepSeek saldırısı üzerine açıklamalarda bulundu. Eski ABD Başkanı, DeepSeek’in uğradığı saldırıyı, “güçlü bir siber savunma sistemine yatırım yapmanın önemi” olarak değerlendirirken, bu durumu bir avantaj olarak gördüğünü belirtti. Trump ayrıca, ABD teknoloji sektörünün, inovasyon ve güvenlik alanlarında daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, teknoloji dünyasındaki kırılganlıkları ve yatırımcıların dikkatle izlediği konuları bir kez daha gündeme taşıdı. NVIDIA’nın piyasa kaybı, sektör devleri için risklerin altını çizerken, DeepSeek’e yapılan saldırı, dijital güvenliğin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan, Trump’ın açıklamaları, bu olayların politik ve ekonomik yankılarının da geniş olabileceğini gösteriyor.



DEEPSEEK NEDİR?



DeepSeek, 2023 yılında Çin’de kurulan ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, özellikle büyük dil modelleri (LLM) geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Tıpkı chatgpt/openAI modelleri gibi çalışan bir diğer yapay zeka modelidir. Ancak diğer yapay zeka modellerine kıyasla daha az işlem gücü ve maliyetle çalışabilmektedir. Bu maliyet etkin yaklaşım, yapay zeka sektöründe oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak görülmektedir.