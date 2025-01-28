Elon Musk’a kötü haber: Tesla’nın satışları 2025’te beklentileri karşılamayabilir

Wall Street uzmanları, Tesla’nın 2025 yılı satış hedeflerini yakalayamayacağını ve büyüme oranlarının Elon Musk’ın beklentilerinin gerisinde kalacağını öngörüyor.

Uzmanlara göre Tesla, 2024 yılına kıyasla yüzde 16 artışla 2025 yılında yaklaşık 2,07 milyon araç satmayı planlıyor. Bu, 2011’den bu yana ilk kez düşüş yaşadığı geçen yıla göre bir toparlanma anlamına gelirken, Elon Musk’ın ekim ayında öngördüğü yüzde 20 ila 30 büyüme oranının ve önceki iki yılın yaklaşık yüzde 40’lık büyüme hızının oldukça altında kalacak.

SEBEBİ DONALD TRUMP’IN POLİTİKALARI



Wall Street bankalarına göre, Tesla’nın bu yavaşlamasının sebeplerinden biri, Donald Trump’ın başkanlığa dönerse elektrikli araçları destekleyen Biden dönemi iklim politikalarını kaldırma sözü. Bu politikalar arasında elektrikli araç alıcılarına sağlanan 7.500 dolarlık vergi kredisinin yer aldığı belirtiliyor.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda elektrikli araç teşviklerini kaldırmasının Tesla’nın 2025 yılı hacim beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Barclays analisti Dan Levy ise Tesla’nın ABD’deki satışlarının yaklaşık üçte ikisinin bu tür teşviklerden yararlandığını tahmin ediyor.

Tesla, çarşamba günü dördüncü çeyrek kazanç raporunu açıklayacak. Ancak, Trump’ın vaat ettiği değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda şirketin büyüme hedeflerini tutturmasının daha da zorlaşacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir kararnameyle Beyaz Saray, “haksız sübvansiyonların ve piyasa dengesizliklerinin kaldırılmasını” değerlendireceğini duyurdu.

Tesla için zorlu geçen bir yılın ardından, bu politik belirsizlikler şirketin 2025 hedeflerine ulaşmasını daha da zorlaştırabilir.