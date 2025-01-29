Yapay Zeka yeni bir iş kolu mu oluyor? Türkiye’de giderek artıyor

Yapay zekanın iş dünyasında hızla yayılmasıyla birlikte, şirketlerde yeni bir yönetici pozisyonu ortaya çıktı: Yapay Zeka Direktörü (CAIO). Şirketlerin yapay zeka stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerinde kilit bir rol oynayan CAIO pozisyonu, Türkiye’de de giderek daha fazla benimseniyor.

Yapay zekanın iş dünyasında devrim yaratmasıyla birlikte, şirketlerde yeni bir yönetim kademesi ortaya çıktı: Yapay Zeka Direktörü (CAIO). Kurumların yapay zeka stratejilerini yönetmek ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kritik bir rol üstlenen bu pozisyon, Türkiye’de de hızla yaygınlaşıyor.



Dünyada yeni yeni yaygınlaşan bu pozisyona örnek vermek gerekirse, GE Healthcare’de Parminder Bhatia, Intel’de Gila Kamhi, NASA’da David Salvagnini, Pfizer’de Berta Rodriguez Hervas, SAP’de Philipp Herzing ve Tesla’da Adej Karpathy gibi isimler öne çıkıyor.

Türkiye’de ise Akbank, Borusan, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi şirketlerde yapay zeka direktörlüğü pozisyonu açılmaya başlandı. Bu alandaki dönüşüm hız kazanırken, bankacılıktan e-ticarete, teknoloji şirketlerinden tüketici ürünleri sektörüne kadar birçok alanda yapay zeka direktörlerinin sayısının artması bekleniyor.