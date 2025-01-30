Bu sefer işletme müşteriden şikayetçi: Starbucks bu durumdan yakınıyor

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde satışlarında düşüş yaşadı. Bu dönemde şirketin küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 4 geriledi. Bu durum akıllara starbucks kapanıyor mu? sorusunu getirirken, henüz böyle bir mevzunun gündemde olmadığı görüldü.

Starbucks’ın Kuzey Amerika, ABD ve uluslararası pazarlardaki karşılaştırılabilir mağaza satışları da yüzde 4 düşerken, Çin’deki satışlar yüzde 6 azaldı. Şirketin geliri, 29 Aralık 2024’te sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermeyerek 9,4 milyar dolar seviyesinde kaldı.

ONLİNE SİPARİŞLERDEN ŞİKAYETÇİLER

Starbucks’ın yeni CEO’su Brian Niccol, şirketi “klasik bir kahve dükkanı” vizyonuyla dönüştürmeyi hedefliyor ancak online siparişlerin getirdiği operasyonel zorluklarla karşı karşıya.

Yatırımcılarla yaptığı görüşmede, online siparişlerin baristaların mağaza içi müşterilere daha kişisel hizmet vermesini zorlaştırdığını vurgulayan Niccol, bu siparişleri adeta bir “darboğaz” olarak nitelendirdi. Niccol, “Müşterilerimiz dükkana ulaşmadan önce siparişler sel gibi geliyor ve bu da operasyonel süreçleri zorluyor” dedi.