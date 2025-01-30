İstanbul’da yeni taksi plakası ihalesi! Bedeli 4 milyon 250 bin TL, şartlar belli oldu

İstanbul’da yeni taksi plakası ihalesi! Bedeli 4 milyon 250 bin TL, şartlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi plakası ihalesi için düğmeye bastı! Her plaka için belirlenen muhammen bedel 4 milyon 250 bin TL, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklandı. 29 yıl kullanım hakkı sunulacak ihaleye kimler katılabilir? İşte detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün saat 10.00’da düzenlenecek taksi plakası ihalesi için detayları paylaştı. 17 Şubat saat 12.00’ye kadar kapalı teklif usulüyle yapılacak olan ihalede, her bir taksi plakasının muhammen bedeli “4 milyon 250 bin lira ve KDV” olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise “127 bin 500 lira” olacak.

İHALE ŞARTLARI BELLİ OLDU

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evrakları tamamlayarak belirtilen süre içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Katılım şartları arasında “İstanbul’da ikamet etmesi, geçerli sürücü belgesinin bulunması ve adli sicil kaydının temiz olması” gibi kriterler yer alıyor.

29 YIL KULLANIM HAKKI VERİLECEK

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka alma hakkına sahip olacak. İhale şartnamesi, “İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1000 lira karşılığında” temin edilebilecek. Başvurular, “İBB Encümen Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.”

Taksi plakalarının kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Ayrıca bu taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımla hizmet verecek