Microsoft, Meta ve IBM gelirleriyle şaşırttı! Beklentilerin üzerine çıktılar

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın ekim-aralık döneminde yıllık yüzde 12 artarak 69,6 milyar dolara çıktı. Microsoft, önceki yılın aynı döneminde 62 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Microsoft’un net karı da aynı dönemde yüzde 10 artışla 24,1 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı önceki yılın aynı döneminde 21,9 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 2,93 dolardan 3,23 dolara yükseldi.

Microsoft’un geliri ve karı söz konusu dönemde beklentileri geride bıraktı.

Şirketin bu dönemde Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir ise yüzde 31 arttı. Bulut hizmetlerinden elde edilen gelirin artış hızı önceki çeyreğe kıyasla yavaşlama kaydetti.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, teknoloji altyapısının her alanında inovasyon yaptıklarını ve şirketin müşterilerinin yapay zekanın tüm yatırım getirisini açığa çıkararak önlerindeki büyük fırsatı yakalamalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Nadella, yapay zeka işlerinin halihazırda yıllık gelir oranını 13 milyar doların üzerine çıkardığını ve bir önceki yıla göre yüzde 175 arttığını kaydetti.

META’NIN GELİRİ YÜZDE 21 ARTTI

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta da geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 48,4 milyar dolara yükseldi. Meta, 2023’ün aynı döneminde 40,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta’nın net karı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 49 artarak 20,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023’ün aynı döneminde 14 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin 2023’ün dördüncü çeyreğinde 5,33 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 8,02 dolara yükseldi.

META PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 39,5 milyar dolar ile 41,8 milyar dolar arasında gelir beklendiğini bildirdi.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Yapay zeka, gözlükler ve sosyal medyanın geleceği konusunda iyi bir ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Bu çabaların 2025 yılında daha da büyüyeceğini görmek beni heyecanlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

IBM’İN FİNANSAL SONUÇLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan IBM’in de geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 17,6 milyar dolara çıktı. IBM, 2023’ün aynı döneminde 17,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 11 azalışla 2,9 milyar dolara geriledi. IBM’in net karı, 2023’ün aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuştu.

Kurumun, 2023’ün dördüncü çeyreğinde 3,54 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 3,11 dolar olarak kaydedildi.

IBM’in geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

IBM’in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, yılı yazılım alanında çift haneli gelir artışıyla tamamladıklarını belirtti. Krishna, şirketin üretken yapay zeka iş hacminin şu ana kadar 5 milyar doları aşarak çeyrekten çeyreğe yaklaşık 2 milyar dolar artış gösterdiğini kaydetti.



(AA)