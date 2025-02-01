Avrupa’da en düşük ve en yüksek asgari ücret sıralaması açıklandı: Türkiye’nin listede yeri belli oldu

Avrupa’da en düşük ve en yüksek asgari ücret sıralaması açıklandı: Türkiye’nin listede...

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025 yılına ait asgari ücret verilerini açıkladı. Türkiye, güncel döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre euro bazında net asgari ücret sıralamasında 27 Avrupa ülkesi içinde 20. sırada yer aldı.

Yeni yılda Türkiye’de asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrasında, net asgari ücret 22 bin 104 TL’ye, brüt asgari ücret ise 26 bin 5 TL’ye yükseldi. Döviz kuruna göre yapılan hesaplamaya göre, Türkiye’de net asgari ücret 598 euro, brüt asgari ücret ise 704 euro seviyesine ulaştı.

LÜKSEMBURG, AVRUPA’DA ZİRVEDE

Batı Avrupa’da denize kıyısı olmayan ve 614 bin nüfuslu küçük bir ülke olan Lüksemburg, Avrupa’da en yüksek asgari ücrete sahip ülke konumunda. Lüksemburg’da brüt asgari ücret 2 bin 638 euro olarak belirlenirken, ülkenin ekonomik istikrarı, yüksek gelir seviyesi, düşük enflasyon ve işsizlik oranları dikkat çekiyor.

Eurostat verilerine göre, Lüksemburg’un ardından Avrupa’da en yüksek asgari ücreti veren ülkeler sırasıyla şu şekilde:

İrlanda: 2 bin 288 euro

Hollanda: 2 bin 193 euro

Almanya: 2 bin 161 euro

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya, 2025 yılında asgari ücrete yüzde 4,9 zam yaparak çalışanlarına 2 bin 161 euro brüt asgari ücret sunuyor.

Avrupa’da Asgari Ücretin En Düşük Olduğu Ülkeler

Eurostat raporuna göre, 2025 yılında Avrupa’da en düşük asgari ücret Ukrayna’da. Rusya ile savaş halinde olan ülkede brüt asgari ücret 182 euro olarak açıklandı. Geçen yıla kıyasla bu rakam düşüş gösterirken, Ukrayna’nın ardından Avrupa’da asgari ücretin en düşük olduğu ikinci ülke Moldova oldu. Küçük Avrupa ülkesi, 2025 yılı için çalışanlarına brüt 285 euro ödeme yapacak.

Türkiye, asgari ücret sıralamasında birçok Doğu Avrupa ülkesinden yüksek olsa da Batı Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Euro bazında hesaplandığında, Türkiye orta sıralarda yer alarak 27 ülke içinde 20. sırada konumlandı.

2025 yılında Avrupa’da asgari ücret dengeleri değişirken, Türkiye’nin ekonomik şartları ve döviz kuru asgari ücretin alım gücünü doğrudan etkilemeye devam ediyor.



(CNBC-E)