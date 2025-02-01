Dünyada en fazla kamu çalışanına sahip ülkeler açıklandı: Türkiye’nin sıralamadaki yeri belli oldu!

Son yıllarda birçok ülke kamu çalışanlarıyla ilgili önemli adımlar atarken, devlet istihdamının iş gücüne oranı dünya genelinde büyük farklılıklar gösteriyor. ABD’de Donald Trump’ın kamu çalışanlarını ofislere geri çağırması, Arjantin’de ise ekonomik kriz nedeniyle kamu çalışanlarının işten çıkarılması gündeme geldi. Türkiye’de kamu çalışanlarının durumu ne?

KAMU ÇALIŞANLARININ EN FAZLA OLDUĞU ÜLKELER

Dünya Bankası’nın 2020 verilerine göre, kamu çalışanlarının toplam istihdam içindeki oranının en yüksek olduğu ülke Rusya. Rusya’da kamu çalışanlarının oranı yüzde 44,9 ile ilk sırada bulunuyor. Ülkede neredeyse her iki çalışandan biri devlet memuru. Mısır yüzde 40,4 ile ikinci sırada yer alıyor. Ukrayna’da ise kamu çalışanlarının oranı yüzde 38,7. Kamu istihdam oranının yüzde 30’un üzerinde olduğu ülkeler arasında Norveç (%33), Fransa (%31,5), Suudi Arabistan, Somali, Kazakistan ve Moğolistan bulunuyor.

AVRUPA VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KAMU ÇALIŞANI ORANLARI

Toplam çalışanlar içinde kamu istihdam oranı yüzde 20 ila 30 arasında değişen ülkeler arasında İngiltere yüzde 29, Almanya yüzde 22,4, Kanada yüzde 21, Avustralya yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Avrupa’da İspanya, Finlandiya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi ülkelerde de kamu çalışanlarının oranı yüzde 20 civarında seyrediyor.

TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANI ORANI NE KADAR?

Türkiye’de toplam istihdam içindeki kamu çalışanı oranı yüzde 16 seviyesinde. ABD’de bu oran yüzde 12,9, Çin’de yüzde 16, Brezilya’da yüzde 12,5, Arjantin’de ise yüzde 16,9 olarak ölçüldü. Kamu istihdamının en düşük olduğu ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Endonezya, Kolombiya ve Peru yer alıyor. Bu ülkelerde kamu çalışanlarının oranı yüzde 10’un altında bulunuyor. Kamu istihdamının ülkelere göre farklılık göstermesi, ekonomik politikalar, nüfus yapısı ve devletin hizmet sunma anlayışıyla doğrudan bağlantılı olarak değişiklik gösteriyor.