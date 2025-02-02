İstanbul’da geçen ay en çok diş muayenesi ücreti pahalandı

İstanbul’da Ocak ayında en çok diş muayenesi ücreti pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise kabak oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 240 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 49 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

OCAK AYINDA DİŞ MUAYENESİ ÜCRETİ YÜZDE 66,67 ARTTI



2025 Ocak ayında sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi yüzde 66,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan yüzde 52,80 ile edebi kitaplar, sağlık harcamaları gurubunda yer alan yüzde 44,71 ile diş tedavisi-dolgu, yüzde 44,09 ile diş tedavisi- diş çekimi, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 43,89 ile köprü-otoyol ve tünel geçiş ücreti, yüzde 40 ile otopark ücreti, yüzde 35,58 ile şehir içi ulaşım harcamaları, yüzde 35 ile taksi ücreti, yüzde 34,96 ile okul servis ücreti, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan yüzde 32,61 ile yeşil soğan, yüzde 29,36 ile salatalık, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 24,96 ile şehirlerarası otobüs bilet ücretleri, eğitim harcamaları grubunda yer alan yüzde 22,22 ile kreş ve anaokulu ücretleri, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan yüzde 17,75 ile limon ve yüzde 15,24 ile ekmek oldu.

2025 OCAK AYINDA KABAK YÜZDE 23,47 UCUZLADI



2025Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan kabak yüzde 23,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan yüzde 19 ile karnabahar, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan yüzde 8,39 ile kadın kazağı, yüzde 8,31 ile erkek kazağı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan yüzde 6,92 ile zeytinyağı, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 6,90 ile ütü, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan yüzde 6,33 ile kadın hırka, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan yüzde 5,99 ile ıspanak, yüzde 5,72 ile pırasa, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan yüzde 5,47 ile kadın gömlek, yüzde 5,22 ile erkek mont ve lokanta ve oteller grubunda yer alan yüzde 3,52 ile gecelik otel oda ücreti oldu. (İHA)