Elon Musk, X platformuna karşı reklam boykotu yapan şirketlere dava açtı

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, 2022’deki satın alımın ardından başlatılan davayı genişleterek, büyük markaları reklam boykotunda yer almakla suçladı. Şirket, boykot nedeniyle milyarlarca dolar kayıp yaşandığını ve bu durumun rekabeti engellediğini savundu.

X, BÜYÜK MARKALARI DAVA LİSTESİNE EKLEDİ

Daha önce açılan davada CVS, Twitch ve Dünya Reklamverenler Federasyonu gibi kuruluşlar hedef alınırken, X şimdi davaya yeni şirketler ekledi. Lego, Nestlé, Tyson Foods, Abbott Laboratories, Colgate-Palmolive, Pinterest ve Shell International gibi dev markaların, platformun yeni sahipliği sonrası reklam harcamalarını durdurduğu iddia edildi.

X’in avukatları, bu boykotun platforma büyük ekonomik zarar verdiğini ve etkilerinin uzun yıllar süreceğini belirtti. Şirket, sosyal medya platformlarının kendi marka güvenliği standartlarını belirleme hakkına sahip olduğunu ve reklamverenlerin birlikte hareket etmesinin rekabete zarar verdiğini öne sürdü.

MUSK, BOYKOTUN REKABETİ ENGELLEDİĞİNİ SAVUNDU

X platformu, şirketlerin reklamlarını kesmesinin, piyasa dengesini bozduğunu ve adil rekabeti engellediğini dile getirdi. Davada, reklam harcamalarını kesen markaların, sosyal medya platformlarına baskı yaparak pazar dinamiklerini kendi lehlerine çevirdiği iddia edildi.

X’İN YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TARTIŞMA YARATTI

Musk’ın X platformunu satın almasının ardından içerik politikalarında ciddi değişiklikler yapıldı. Platform kurallarını ihlal eden bazı hesaplar geri getirildi, içerik moderatörleri işten çıkarıldı ve özellikle siyasi manipülasyon ile çocuk istismarı içeriklerine karşı çalışan müfettişlerin görevine son verildi.

Bu değişiklikler, markaların X’te reklam vermekten kaçınmasının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi. Ancak Musk, şirketlerin bu tutumunun haksız bir boykot olduğunu ve X’in ekonomik zararına yol açtığını belirtiyor.

BOYKOTUN SONUÇLARI NE OLACAK?

X’in açtığı davanın nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. Eğer mahkeme, reklam boykotunun rekabeti engelleyici bir hareket olduğuna karar verirse, büyük markalar tazminat ödemek zorunda kalabilir. Ancak şirketlerin marka güvenliği endişeleri nedeniyle bu boykot kararını aldığı da savunuluyor.