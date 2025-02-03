Getir’de ortaklar arasındaki kriz büyüdü, CEO Batuhan Gültakan görevden alındı!

Getir ortakları ve kurucular arasında ipler gerilirken, CEO Batuhan Gültakan’ın görevine son verildi. Gültakan 2015 yılında Getir’de çalışmaya başlamış ve 7 yıl sonra şirketin CEO’su olmuştu.

Hızlı teslimat şirketi Getir Türkiye’nin CEO’su Batuhan Gültakan, şirketin yeniden yapılanma sürecinde ortaklar ve kurucular arasındaki çekişmelerin ve gerilimin arttığı bir dönemde görevine son verildiğini açıkladı.

Reuters’ın konu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Gültakan, “Geçen hafta Getir kurucusu Nazım Salur’un oğullarından oluşan Türkiye yönetim kurulu görevime -bir gerekçe olmadan- son verdi” dedi.

Şirketin en büyük hissedarı olan Mubadala’nın hazırladığı, kurucu ortaklar aleyhine olacak şirketi yeniden yapılandırma planını genel kurulda geçen ay kabul edilmişti. Nazım Salur başta olmak üzere kurucu ortaklar bu plana karşı çıkmışlardı.

Gültakan 2015 yılında Getir’de çalışmaya başlamış ve 7 yıl sonra şirketin CEO’su olmuştu.

Gültakan’ın görevden alınma gerekçesine ilişkin resmi bir bilgi bulunmazken, Reuters’ın görüştüğü bir kaynak Gültakan’ın Mubadala’dan tam destek gördüğünü belirtti.

Getir ve Mubadala konuyla ilgili bir yorum yapmazken, kurucu ortaklara haberin yazıldığı sırada ulaşılamadı.

Geçmişte piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıkan ancak daha sonra tüketici talebindeki düşüşten olumsuz etkilenen Getir, geçen yıl ortaklar arasında aylar süren görüşmelerin ardından yeniden yapılanmaya giderek yurtdışı faaliyetlerini sonlandırmıştı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTI

Getir’in kurucusu Nazım Salur başta olmak üzere kurucu ortaklar, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında 250 milyon dolar kaynak sağlanması için Mubadala ile geçen yıl Haziran ayında anlaşmaya varmıştı.

Salur, şirket ile iştiraklerinin kurucular ile Mubadala arasında ikiye bölünmesini öngören anlaşmanın Mubadala tarafından ihlal edildiğini ve Mubadala’nın kurucular aleyhine “darbe” niteliği taşıyan başka bir yeniden yapılanma planı uygulamaya çalıştığını belirterek Mubadala aleyhine hukuki süreç başlatacağını söylemişti.



(REUTERS)