Hisselerde de rekabet halindeler! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hisselerde devam ediyor…

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri, Ocak ayında yatırımcılarını sevindirdi. En fazla kazandıran spor şirketi Fenerbahçe olurken, Galatasaray ise yatırımcısına kaybettirdi.

FENERBAHÇE YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN KULÜP OLDU

Geçtiğimiz ay yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp %11,9 artışla Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren ve kupalarda yoluna devam eden Fenerbahçe, gerçekleştirdiği transferlerle de hisse değerini artırdı. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve Aston Villa’dan Diego Carlos transferleri, Fenerbahçe hisselerindeki yükselişte etkili oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kulübün Ziraat Türkiye Kupası’na katılacağını açıklaması, hisse senedi performansını olumlu etkileyen gelişmelerden biri oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta 10 puan toplayarak üst tura yükselmesi de yatırımcıların ilgisini artırdı.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ’IN HİSSELERİ DE YÜKSELDİ

Trabzonspor’un hisseleri Ocak ayında %11 artış gösterirken, Beşiktaş’ın hisseleri %9,6 değer kazandı. Trabzonspor, 23 yaşındaki Danylo Sikan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme yaptı. Bu durumlar iki takımında hisselerine değer kazandırdı.

Trabzonspor’un, Süper Lig’de zirveden uzak kalmasına rağmen Antalyaspor’u 5-0 ve Alanyaspor’u 3-0 yenerek çıkış yakalaması, hisselerinin yükselmesini sağladı.

GALATASARAY YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Süper Lig’in lideri olan Galatasaray, borsa performansında aynı başarıyı gösteremedi. Kulübün hisseleri Ocak ayında %0,5 oranında değer kaybetti.

FENERBAHÇE PİYASA DEĞERİNDE LİDERLİĞİ KORUDU

Borsa İstanbul’da işlem gören dört büyük kulüp arasında en yüksek piyasa değerine sahip takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’yi Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş takip etti.



Şirket 2024 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2025 Ocak kapanış fiyatı (TL) 2025 Ocak aylık değişim (yüzde) Piyasa değeri Fenerbahçe 46,90 52,50 +11,9 13.125.000.000 Trabzonspor 1,00 1,11 +11 8.325.000.000 Beşiktaş 4,70 5,15 +9,6 6.180.000.000 Galatasaray 2,01 2,00 -0,5 10.800.000.000

(CNBC-E)