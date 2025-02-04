California meclisi’nden Trump politikalarına karşı 50 milyon dolarlık bütçe

ABD’nin California eyaletinde, federal hükümetle mücadele ve göçmenlerin korunması amacıyla yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçe onaylandı.

TRUMP POLİTİKALARINA KARŞI BÜTÇE ONAYLANDI

Demokratların çoğunlukta olduğu California Eyalet Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına karşı mücadele etmek ve göçmenleri korumak amacıyla özel bir bütçe oylaması gerçekleştirdi.

BAŞSAVCILIĞA VE YASAL GRUPLARA 25’ER MİLYON DOLAR

Oylama sonucunda, federal hükümetle yasal mücadele için eyalet Başsavcılığına 25 milyon dolar ayrıldı. Ayrıca, sınır dışı edilme ihtimaliyle karşı karşıya kalan göçmenleri savunmak için çeşitli yasal gruplara da 25 milyon dolar bütçe tahsis edilmesi kabul edildi.

MECLİS BAŞKANI RİVAS’TAN TRUMP’A SERT SÖZLER

Meclis Başkanı Robert Rivas, oylama öncesinde yaptığı konuşmada Trump yönetimini “kontrolden çıkmış” olarak tanımlayarak, “Başkan Donald Trump’a güvenmiyoruz” dedi.

SON KARARI VALİ NEWSOM VERECEK

Bütçeye ilişkin kararın son onayı California Valisi Gavin Newsom’a kaldı. Vali Newsom’un kararı, Trump yönetimiyle eyalet arasındaki gerilimin seyrini belirleyebilir.