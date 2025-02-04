Şubat ayının enflasyon nedeni şimdiden belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 yıllık olarak ise yüzde 42,12 oranında gerçekleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan SGK sağlık uygulama tebliğine göre hastanede ödenen katkı payında değişikliğe gidilmişti. Buna göre, vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında artırılmıştı. Yüzde 543’e ulaşan artışı da içeren değişikliğin şubat ayında TÜFE’ye 0,6 puan daha yukarı etki oluşturması bekleniyor.

Ekonomistlerin hesaplamasına göre, 25 Ocak’ta yapılan değişikliğin yıllık enflasyona toplam etkisi 1,5 puan olacak.



Ekonomistlerin hesaplamasına göre ocak ayında 0,6 puan olarak hesaplanan etki şubat ayında 0,6 puan daha sarkan etki yaratacak. Böylece sağlık uygulama tebliğinde 25 Ocak’taki değişikliğin yıllık enflasyona toplam etkisi 1,5 puan olacak.

2017’DEN BERİ İLK DEFA ARTIRILDI

Ayrıca tebliğle, ikinci basamak sağlık hizmeti sunan devlet hastanelerinde katkı payı 6 TL’den 20 TL’ye, şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde ise 7 TL’den 45 TL’ye çıkarıldı. Uygulama ile muayene katılım payı tutarlarında 2017 yılından bu yana ilk defa artışa gidildi.