Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: O şirketin Değeri 3,5 trilyon doları geçti

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: O şirketin Değeri 3,5 trilyon doları...

Ocak ayında küresel pay piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, Apple dünyanın en değerli şirketi konumunu korumayı başardı. Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon 548 milyar dolara ulaştı.

Apple’ı sırasıyla Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Tesla, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve Broadcom takip etti. Ocakta dünyanın en büyük 10 şirketinden 8’i ABD, 1’i Tayvan, 1’i ise Suudi Arabistan’dan sıralamaya girdi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN ŞİRKET NVIDIA OLDU

Ocakta dünyanın en değerli 10 firmasından biri olan Nvidia, hisselerinde yaşanan yüzde 10,59 düşüşle yatırımcısına en çok kaybettiren şirket olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayının son haftasında, Çin merkezli DeepSeek’in düşük maliyetli ve hızlı yapay zeka modelini piyasaya sürmesi, ABD’li teknoloji devlerinin piyasadaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişeleri artırdı. Bu gelişme, özellikle teknoloji hisselerinde sert düşüşlere neden oldu.

META PLATFORMS OCAKTA EN ÇOK KAZANDIRAN ŞİRKET OLDU

Geçen ay, dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı gösteren şirket Meta Platforms oldu. Meta’nın hisseleri, yüzde 17,71 artışla 689,18 dolara yükseldi.

Meta Platforms’un performansındaki bu artışta, yapay zeka yatırımlarıyla ilgili yaptığı duyuru etkili oldu. CEO Mark Zuckerberg, bu yıl yapay zeka altyapısına yönelik 60-65 milyar dolar yatırım yapılacağını açıklamış ve Meta AI adını verdikleri yapay zeka aracının 1 milyardan fazla kişiye hizmet veren lider bir asistan olmasını beklediklerini belirtmişti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DALGALANMALAR YAŞANDI

Ocak ayında, ABD’de Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın ticari tarife söylemleri ve Çin merkezli DeepSeek’in yapay zeka modeli, küresel teknoloji hisselerinde dalgalanmalara neden oldu.

Trump’ın ticari tarife söylemlerine yönelik belirsizlikler devam ederken, ABD’li şirketlerin yapay zeka alanındaki liderliğinin bozulabileceğine dair endişeler piyasalarda baskı yarattı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ

Ocak ayının son işlem günü itibarıyla dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı:

Apple: 3 trilyon 548 milyar dolar Microsoft: 3 trilyon 85 milyar dolar Nvidia: 2 trilyon 940 milyar dolar Alphabet (Google): 2 trilyon 504 milyar dolar Amazon: 2 trilyon 499 milyar dolar Saudi Aramco: 1 trilyon 794 milyar dolar Meta Platforms: 1 trilyon 746 milyar dolar Tesla: 1 trilyon 301 milyar dolar TSMC: 1 trilyon 85 milyar dolar Broadcom: 1 trilyon 37 milyar dolar

META’YI AMAZON VE ALPHABET TAKİP ETTİ

Meta’nın ardından Amazon, yüzde 8,34 değer kazancıyla yatırımcısına en çok kazandıran ikinci şirket oldu. Onu, yüzde 7,96 yükselişle Alphabet (Google), yüzde 5,99 primle TSMC ve yüzde 0,19 artışla Tesla izledi.

Bu süreçte, teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ve yapay zeka rekabetinin piyasalara olan etkisini bir kez daha ortaya koydu.