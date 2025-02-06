Avrupa Birliği’nden Temu’ya yasak! Çin merkezli markaların işi zorlaşıyor

Avrupa Birliği (AB), Çin merkezli e-ticaret platformları üzerinden alınan düşük maliyetli ürünlere yönelik gümrük denetimlerini artırmayı ve bu ürünlere işlem ücreti uygulamayı hedefliyor. AB Komisyonu, üye ülkeler için güvenli ve sürdürülebilir ürün ithalatını teşvik eden yeni bir e-ticaret stratejisi hazırlayarak ilgili belgeyi yayımladı.

HER GÜN 12 MİLYON DÜŞÜK DEĞERLİ PAKET AB’YE GİRİYOR

AB Komisyonu’nun yayımladığı belgede, geçtiğimiz yıl AB pazarına değeri 150 avronun altında olan yaklaşık 4,6 milyar düşük değerli paketin giriş yaptığı vurgulandı. Bu rakam, günlük 12 milyon pakete denk geliyor.

AB’ye giriş yapan paket sayısının 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla iki kat arttığı belirtilirken, bu malların çoğunun Avrupa mevzuatına uygun olmadığı tespit edildi.

“KALİTESİZ VE TEHLİKELİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNİ ÖNLEMEK ZORUNDAYIZ“

Belgede, AB’ye gelen düşük değerli paketlerdeki hızlı artışın çeşitli endişelere neden olduğu vurgulanarak, “AB’ye giderek daha fazla zararlı ürün giriyor.” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte, Avrupa menşeli satıcıların haksız rekabetle karşı karşıya kaldığı ve sahte ürünlerin piyasada yaygınlaştığı ifade edildi. Ayrıca, bu ürünlerin çevre ve iklim üzerinde olumsuz etkileri olduğu da vurgulandı.

GÜMRÜK MUAFİYETİ KALKABİLİR, İŞLEM ÜCRETİ GETİRİLEBİLİR

AB Komisyonu, tüketicilerin e-ticaretin avantajlarından faydalanmasını sağlarken, güvensiz ve yasa dışı ürünlerin piyasaya girişini önlemek için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, AB çapında bir gümrük reformu yapılması ve değeri 150 avronun altında olan paketler için uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılması tavsiye edildi. Ayrıca, ürünlerin risk değerlendirmesinin artırılması ve daha sıkı gümrük kontrollerinin uygulanması önerildi.

Belgede, ithal edilen e-ticaret ürünlerine, tüm ürünler için ayrım gözetmeksizin bir işlem ücreti getirilmesi teklif edildi.

SHEİN VE TEMU GİBİ DEV PLATFORMLAR YENİ KURALLARDAN ETKİLENECEK

Yeni kuralların, özellikle AliExpress, Shein ve Temu gibi Çin merkezli e-ticaret devlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

AB Komisyonu ayrıca, Shein’in Birlik kurallarını yaygın şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altına alınacağını duyurdu. Daha önce de AB’nin Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı tarafından Temu’ya yönelik bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu yeni düzenlemelerin, AB pazarındaki düşük maliyetli Çin ürünlerinin girişini zorlaştırarak yerel satıcıları koruma altına almayı amaçladığı belirtiliyor.



(AA)