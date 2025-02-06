Getir’de kriz sürüyor: CEO Batuhan Gültakan görevine döndü, yönetim kurulu tamamen değişti Hızlı teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden Getir’de yönetim krizi derinleşirken, CEO Batuhan Gültakan’ın görevine iade edildiği açıklandı. Büyük hissedar Mubadala ile şirketin kurucu ortakları arasındaki anlaşmazlık sürerken, yönetim kurulu tamamen değişti ve yeni üye olarak GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan atandı.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞTİ, CEO GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta Türkiye yönetim kurulu tarafından görevden alınan Batuhan Gültakan, CEO olarak görevine devam edeceğini duyurdu. Gültakan, “Geçen hafta Getir kurucusu Nazım Salur’un oğullarının bulunduğu Türkiye yönetim kurulu, herhangi bir gerekçe göstermeden görevime son verdi” ifadelerini kullanmıştı.

Şirket içi yazışmalara göre, Getir’in yönetim kurulu tamamen değişti ve yeni yönetim kurulu üyesi olarak Yiğit Çağlayan atandı. Çağlayan imzasıyla çalışanlara yapılan açıklamada, Gültakan’ın yeniden CEO olarak görevine devam edeceği belirtildi.

MUBADALA’DAN AÇIKLAMA: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Şirketin büyük hissedarı Mubadala, yaptığı açıklamada “Çoğunluk hissedarı olarak, Getir’in 2025 stratejisini hayata geçirmesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçeyi gerçekleştirmesi için gerekli kaynakları sağlamaya kararlıyız. Bu yeni dönemde tüm paydaşlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GETİR’DE KRİZ NASIL BAŞLADI?

Bir zamanlar 10 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan Getir, tüketici talebindeki düşüş nedeniyle zor günler geçiriyor. Şirket, geçen yıl yurt dışı operasyonlarını sonlandırarak yeniden yapılanmaya gitti.

Getir’in kurucusu Nazım Salur ve diğer ortaklar, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında Mubadala ile 250 milyon dolarlık kaynak sağlama konusunda Haziran 2024’te anlaşmaya varmıştı. Ancak Salur, Mubadala’nın bu anlaşmayı ihlal ettiğini ve kurucular aleyhine yeni bir yapılandırma planı devreye sokmaya çalıştığını öne sürerek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Bu gelişmeler, Getir’in geleceği üzerindeki belirsizlikleri artırırken, şirket içinde yönetim değişikliklerinin devam edebileceği yorumları yapılıyor.

