Tesla’nın Avrupa’daki satışları çakıldı! Almanya’da rekor düşüş

Tesla, Almanya, Fransa ve İngiltere’de büyük satış kaybı yaşadı. Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi tutumları ve aşırı sağcı siyasetçilerle olan görüşmeleri, Tesla’nın Avrupa pazarında kan kaybetmesine neden oldu.

ALMANYA’DA TESLA SATIŞLARI ÇÖKTÜ

Tesla’nın mega fabrikasına ev sahipliği yapan Almanya’da, Ocak ayında sadece 1.277 adet Tesla satıldı. Bu rakam, Temmuz 2021’den bu yana en düşük aylık satış olarak kaydedildi. Yıllık bazda yüzde 59’luk bir düşüş yaşayan Tesla, Almanya’daki pazar payını hızla kaybediyor.

FRANSA’DA SATIŞLAR YÜZDE 63 DÜŞTÜ

Tesla, Almanya’daki düşüşle sınırlı kalmadı. Fransa’da da Ocak ayında satışlar yıllık bazda yüzde 63 geriledi. Avrupa’daki tüketicilerin Tesla’ya yönelik ilgisinin hızla azaldığı, rakamlarla da net bir şekilde ortaya konmuş oldu.

İNGİLTERE’DE DE GERİLEME VAR

Musk’ın siyasi açıklamalarının yankı bulduğu bir diğer ülke olan İngiltere’de de Tesla satışları düşüş yaşadı. Ocak ayında ülkedeki Tesla satışları yüzde 12 oranında geriledi.

TESLA’NIN AVRUPA’DAKİ GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Son dönemde Elon Musk’ın siyasi açıklamaları ve aşırı sağcı figürlerle olan görüşmeleri, Tesla’nın Avrupa’daki marka algısını olumsuz etkiledi. Tüketicilerin tercihlerini değiştirmesiyle birlikte, Tesla’nın Avrupa’daki pazardaki geleceği belirsizliğe sürüklenmiş durumda.



(bloombergHT)