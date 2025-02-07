Çinli yapay zeka yoğun taleple mücadele ediyor!

Çinli yapay zeka DeepSeek’in artan talep nedeniyle sunucu kaynakları yetersiz kaldı. Bu durumdan dolayı, API hizmeti şarjlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket, mevcut bakiyelerin API çağrıları için kullanılmaya devam edileceğini belirterek, kullanıcılarından anlayış beklediğini ifade etti.



DEEPSEEK’E YENİ ÜCRET

Ayrıca DeepSeek, sohbet modelinin fiyatlandırmasında güncellemeye gitti. Açıklamaya göre, 8 Şubat’tan itibaren milyon giriş jetonu başına 0.27 dolar, milyon çıkış jetonu başına ise 1.10 dolar ücret uygulanacak.



YOĞUN TALEPLE MÜCADELE EDİYOR

DeepSeek, 20 Ocak’ta R1 modelini piyasaya sürdüğünden bu yana artan yoğun taleple mücadele ediyor. Şirketin, OpenAI’nin o1 akıl yürütme modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle eğitim sağlaması, ABD’li yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Özellikle NVIDIA gibi büyük teknoloji hisseleri, DeepSeek’in sohbet robotunun App Store listelerinde zirveye ulaşmasının ardından 1 trilyon dolarlık bir değer kaybı yaşadı.

Bu gelişmelerin ardından OpenAI, rekabeti artırmak için ChatGPT’ye o3-mini modelini ve Derin Araştırma özelliğini ekleyerek yeni adımlar attı.