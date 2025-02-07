Dev e-ticaret sitesi yıllı karını açıkladı!

ABD’li e-ticaret sitesi Amazon Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Amazon’un net satışları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 187,8 milyar dolara çıktı, şirketin net karı da 20 milyar dolara ulaştı.



Buna göre, Amazon’un net satışları geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak 187,8 milyar dolara yükseldi.



Piyasa beklentisi, şirketin bu dönem için 187,3 milyar dolar net satış rakamı açıklayacağı yönündeydi. Şirketin net satışları, 2023’ün dördüncü çeyreğinde 170 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.



NET KARI 20 MİLYON DOLAR OLDU

Amazon’un net karı da geçen yıl son çeyrekte 20 milyar dolara çıktı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 10,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin hisse başına karı 2024’ün son çeyreğinde 1,86 dolar olarak hesaplandı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde hisse başına 1 dolar kar açıklamıştı.



Şirketin net satışları geçen yıl yüzde 11 artışla 638 milyar dolar olurken, net karı da aynı dönemde 59,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde 151 milyar dolar ile 155,5 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.



BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Amazon.com payları, bulut bilişim birimindeki yavaş büyüme ve şirketin birinci çeyrek gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması nedeniyle sert düşüş yaşadı. Dördüncü çeyrek kazanç raporunun açıklanmasının ardından, Amazon hisseleri uzatılmış işlemlerde yüzde 5’e kadar gerileyerek yaklaşık 90 milyar dolarlık piyasa değerini kaybetti ve yüzde 4,2 düşüşle günü tamamladı.

BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI

Amazon’un bulut bilişim birimi Amazon Web Services (AWS), analistlerin 28,87 milyar dolarlık gelir beklentisinin altında kaldı. Yüzde 19’luk büyümeye rağmen gelirler 28,79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket, zayıf bulut gelirleri bildiren Microsoft ve Google gibi diğer büyük teknoloji firmalarının arasına katıldı.