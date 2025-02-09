Donald Trump’ın hedefinde bu kez Porsche var! Lüks otomobil markası zor durumda

Alman otomobil üreticisi Porsche, satışların düşmesi, kâr marjlarının azalması ve üst düzey yöneticilerin görevden alınmasıyla zor günler geçiriyor. ABD’de 911 ve Cayenne modellerine talep sürse de, şirketin tamamen ithalata bağımlı olması büyük bir risk oluşturuyor.

ABD, PORSCHE’NİN EN BÜYÜK PAZARI HALİNE GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik olası yeni gümrük vergileri getirme ihtimali, Porsche’yi zor bir duruma soktu. Çin’i geride bırakarak en büyük pazarı haline gelen ABD’de, olası vergi artışı Porsche’yi üretim yapmaya zorlayabilir.

GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞI PORSCHE VE MERCEDES’İ ZORLAYACAK

Bloomberg Intelligence’a göre, gümrük vergisinin yüzde 10’a çıkması durumunda en büyük kaybı Porsche ve Mercedes-Benz yaşayacak. Porsche’nin lüks 911 modellerinde maliyet artışı tüketiciye yansıtılabilirken, Cayenne ve Macan gibi SUV modelleri üzerindeki fiyat baskısı daha fazla olacak.

PORSCHE HİSSELERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Şirket, Avrupa’daki dev halka arzının ardından belirlediği uzun vadeli hedeflerden uzaklaşırken, 2024 yılı için kâr marjı beklentisi yüzde 10’a kadar düştü. Bu durum, Porsche hisselerinin yüzde 7 değer kaybederek IPO’dan bu yana en düşük seviyeye inmesine neden oldu.

ABD’DE ÜRETİM PLANI ÇIKIŞA GEÇEMİYOR

Elektrikli Taycan ve yeni Macan EV modelleri beklentileri karşılamazken, Porsche’nin ABD’de üretim yapma planları da tedarik ve lojistik sorunları nedeniyle çıkmaza girdi. Volkswagen’in Tennessee’deki fabrikası ise platform uyumsuzluğu nedeniyle Porsche için çözüm sunamıyor.

ABD’DE ÜRETİM ARTIK KAÇINILMAZ OLABİLİR

Uzmanlara göre, küçük ölçekli üreticiler için tüm büyük pazarlarda fabrika kurmak kolay olmasa da, Porsche için ABD’de üretim artık bir zorunluluk haline gelebilir.



(CNBC-E)