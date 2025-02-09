Sosyoekonomik düzeyler belli oldu: Türkiye’de sadece 5 şehir en iyiler grubuna girebildi!

Türkiye’de şehirler, sosyoekonomik seviyelerine göre dört gruba ayrıldı. Endeksa tarafından hazırlanan istatistiki modellere göre, A, B, C ve D grubu olarak sınıflandırılan şehirlerin dağılımı belirlenirken etkin yaş grubu, arsa ve emlak değeri, konut kira ve satış fiyatları, eğitim seviyesi, hane büyüklüğü, işyeri sayısı, ATM ve banka sayıları, harcama alışkanlıkları ve yaşlı nüfus oranı gibi veriler dikkate alındı.

TÜRKİYE’DE SADECE BEŞ ŞEHİR A GRUBUNDA YER ALDI

Bu verilere göre Türkiye’de yalnızca beş şehir A grubunda bulunuyor. B grubunda hiçbir şehir yer almazken, C grubunda 41 şehir, D grubunda ise 35 şehir olduğu belirlendi. Sosyoekonomik açıdan en yüksek seviyede yer alan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Yalova olarak kaydedildi.

TÜRKİYE GENELİNDE SOSYOEKONOMİK DAĞILIM ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye genelinde 3 milyon 996 bin 693 kişinin A+ grubunda olduğu görülürken, 18 milyon 193 bin 464 kişi A grubunda, 18 milyon 788 bin 687 kişi B grubunda, 23 milyon 217 bin 522 kişi C grubunda ve 20 milyon 483 bin 779 kişi D grubunda yer aldı.



(EKONOMİM)