11 Milyon TL değerindeki aracı siber saldırı ile çaldılar!

ABD’de, lüks otomobil hırsızlıklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, nakliye firmalarının bilgisayar sistemlerine sızarak araçların teslimat adreslerini değiştiren ve bu yöntemle birçok lüks otomobili çalan suç şebekesinin üç üyesi yakalandı. Ancak çalınan 11 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Dawn hala bulunamadı.

ABD’de lüks otomobil hırsızlıklarına yönelik yürütülen soruşturmada, nakliye şirketlerinin sistemlerine sızarak araç teslimat adreslerini değiştiren üç kişi yakalandı. Siber korsanların bu yöntemle çaldıkları araçlar arasında 11 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Dawn da bulunuyor. Ancak yetkililer, hırsızların yakalanmasına rağmen lüks aracın hâlâ kayıp olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

NAKLİYE SİSTEMİNE SIZARAK TESLİMAT ADRESİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER



Siber korsanlar, teslimat şirketlerinin sistemlerine sızarak, lüks otomobillerin sevkiyat rotalarını kendi belirledikleri adreslere yönlendirdi. Bu yöntemle çalınan araçlar arasında 11 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Dawn da bulunduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çete üyelerinin kimliklerini belirledi ve operasyon düzenledi. Şüphelilerin Ermeni ve Rus asıllı oldukları tespit edilirken, yakalanan üç kişinin teslimat sistemlerine erişim sağlayarak lüks araçları çaldıkları belirlendi. Ancak yetkililer, bu kişilerin daha büyük bir suç şebekesinin parçası olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

ROLLS-ROYCE DAWN BULUNAMADI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Yetkililer, çalınan Rolls-Royce Dawn’ın akıbetine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni tutuklamaların olabileceği bildirildi.