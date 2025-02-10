McDonald’s için büyük şok! Satışlar sert düştü beklentiler altüst oldu

Fast food devi McDonald’s, ABD’deki üç aylık karşılaştırılabilir satışlarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşandığını duyurdu. Bu, son beş yıl içinde, COVID-19 salgınının zirvesinden bu yana en sert düşüş olarak kaydedildi.



E. COLİ SALGINI VE TÜKETİCİ HARCAMALARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

McDonald’s, satışlardaki gerilemenin başlıca nedenleri arasında E. Coli salgınının etkisini ve tüketicilerin restoran harcamalarındaki dikkatli tutumlarını gösterdi.

ABD’DE SATIŞLAR BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Şirketin en büyük pazarı olan ABD’deki karşılaştırılabilir satışlar, dördüncü çeyrekte yüzde 1,4 düşüş gösterdi. Analistlerin tahmini yüzde 0,4 düşüş yönündeydi, ancak gerçekleşen kayıp beklentileri aştı.

ULUSLARARASI PAZARLARDA ARTIŞ YAŞANDI

McDonald’s’ın Uluslararası Gelişim Lisanslı Pazarlar segmentindeki karşılaştırılabilir satışları yüzde 4,1 artarak analistlerin yüzde 0,43’lük düşüş beklentisini geride bıraktı. Ortadoğu ve Japonya pazarları bu iyileşmeye öncülük etti.

KÜRESEL MAĞAZA SATIŞLARINDA SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Uluslararası pazarlardaki satışlar yüzde 0,1 arttı. Küresel mağaza satışları ise dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 artarak analistlerin yüzde 0,63’lük düşüş beklentisinin aksine sürpriz bir yükseliş kaydetti.

MCDONALD’S NET KÂRINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

McDonald’s, 2,07 milyar dolarlık tahminlere kıyasla düzeltilmiş bazda net kârının yüzde 5 düşerek 2,04 milyar dolara gerilediğini açıkladı.