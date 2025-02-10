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Trump yüzde 25 gümrük vergisini duyurdu

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admin
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ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl’a katılmak üzere Florida’dan New Orleans’a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, bugünden itibaren çelik ve alimünyum vergisine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.


KANADA VE MEKSİKA İÇİN AÇIKLAMA

Trump, Kanada ile Meksika’dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, “Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak” ifadesini kullandı.

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